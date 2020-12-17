Хакер вошел в аккаунт Дональда Трампа в Twitter, угадав его пароль

"В среду, 16 декабря, в прокуратуре Нидерландов сочли, что голландский хакер, который в октябре угадал пароль президента первой мировой державы и вошел в аккаунт Twitter президента США Дональда Трампа, "не подлежит судебному расследованию", - пишет Le Figaro.

"Таков вывод прокуратуры после расследования, проведенного Группой высоких технологий, подразделением национальной полиции (...). Виктор Геверс, чье имя раскрыли голландские СМИ, сам угадал пароль американского президента, утверждает прокурор, который рассматривает его как "этичного хакера". По мнению прокурора, "после того, как голландцу удалось выполнить вход, он попытался связаться с американскими властями, чтобы сообщить об уязвимости" доступа к аккаунту президента. "Таким образом, он назвал себя и дал им совет, как исправить эту уязвимость", - добавил он.

"(...) В Нидерландах пиратство подлежит судебному преследованию, напоминает прокурор, объясняя, почему в Нидерландах было начато расследование против голландского хакера. Однако он считает, что при определенных "особых обстоятельствах" преследование является нецелесообразным", - говорится в статье.

"По мнению властей Нидерландов, хакер действительно получил доступ к аккаунту Дональда Трампа в Twitter, но он "соблюдал критерии, разработанные прецедентным правом", что делает его "этичным хакером". И он не писал сообщения в Twitter, выдавая себя за президента США. "Американские власти были проинформированы" о результатах нидерландского расследования, заключает прокурор. Виктор Геверс рассказал о своем приключении в интервью, опубликованном 22 октября в ежемесячнике Vrij Nederland, - передает Le Figaro. - Он пробовал использовать несколько паролей, таких как "MakeAmericaGreatAgain", прежде чем ввести "maga2020", сокращение от слогана предвыборной кампании Дональда Трампа, и этот пароль предоставил ему доступ к аккаунту, сообщил он голландской газете".