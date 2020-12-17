ВОЗ скрывает ошибки итальянского правительства

"(...) Пыталась ли Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) скрыть слабую готовность Италии к Covid-19? Ее региональный офис в Венеции 13 мая опубликовал 102-страничный доклад под названием "Беспрецедентный вызов, первый ответ Италии на Covid-19". В документе устанавливались сильные и слабые стороны итальянской системы во время первой волны. В нем также подчеркивалось то, что план Италии по обеспечению готовности к пандемии устарел, поскольку его текст датировался 2006 годом и из года в год "копировался и вставлялся" вместо того, чтобы обновляться. Однако через день после публикации на сайте ВОЗ документ был удален", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Стефан Бюссар.

"Такое решение вызвало оживленную полемику не только на полуострове, но и в Женеве. В документе, иллюстрирующем драматическую ситуацию в Италии, первой европейской стране, сильно пострадавшей от Covid-19 (на сегодняшний день погибло более 66 тыс. человек), подчеркивалось: "Страна не подготовлена к такому потоку тяжелобольных пациентов, первая реакция больниц была импровизированной, хаотичной и творческой". Телешоу расследований Report на телеканале Rai 3 этой весной провело длительное расследование. Итальянские журналисты пришли к выводу, что ВОЗ намеренно скрыла ("La consapevole foglia di fico") неподготовленность итальянского правительства", - говорится в статье.

"(...) Правила игры изменил вмешавшийся Раньери Герра, заместитель генерального директора ВОЗ. Прежде чем его назначил на этот пост глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреиус, он был директором Департамента профилактики в Министерстве здравоохранения Италии. Он отвечал за обновление плана готовности к пандемии с 2014 по 2017 год в соответствии с руководящими принципами ВОЗ и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. Задетый этим докладом Герра захотел подвергнуть цензуре отдельные отрывки. По мнению Франческо Замбона, руководителя группы экспертов, написавших доклад, документ был отправлен Герру за месяц до публикации и передан министру здравоохранения Италии Роберто Сперанце. Незадолго до того, как доклад был убран, итальянское правительство сделало добровольный взнос в ВОЗ в размере 10 млн долларов", - указывает Le Temps.

"(...) В одном из электронных писем, полученных Rai, отправленном Геррой Замбону и воспроизведенном независимой платформой для освещения дискуссий и исследований в области здравоохранения Health Policy Watch, подчеркивалось: "Я считаю, что вы не до конца понимаете все политические проблемы, которые вызывает [это дело]". Франческо Замбон отказался дополнить доклад фразами, которые, на его взгляд, не соответствовали действительности. За это, по его словам, ему увольнение со стороны Раньери Герра".

"То, что агентство ООН позволило своему заместителю генерального директора вмешаться в доклад, в котором задействовались его должностные обязанности, а также ответственность правительства Италии, вызывает много вопросов. Это, как утверждает Health Policy Watch, является нарушением протоколов организации, устанавливающих непроницаемые стены между должностными лицами ВОЗ и странами их происхождения. Случай серьезный и дополняет другой доклад отставного генерала Пьера Паоло Лунелли, в котором говорится, что актуальный план готовности мог спасти до 10 тыс. жизней. По мнению Франческо Замбона, которому теперь помогают юристы, доклад мог быть полезен для других стран, столкнувшихся с пандемией.", - передает Бюссар.

"(...) Это дело ставит ВОЗ в затруднительное положение. Доктор Тедрос может снова оказаться в центре внимания и подвергнуться обвинению в предпочтении политических договоренностей ради того, чтобы нарушить прозрачность, полезную для общества в целом. Тем более досадно, что агентство ООН уже обвиняется в излишне примирительном подходе к Пекину в начале пандемии, этот эпизод, будет изучаться независимой комиссией по расследованию, возглавляемой бывшим премьер-министром Новой Зеландии Хелен Кларк", - пишет Le Temps.