Томас де Мезьер: "Россия остается главной угрозой для НАТО"

"НАТО переживает кризис. Китай и Россия все более напористо выступают в роли оппонентов. В то же время и внутри западного военного альянса растет напряженность. Президент Франции Эммануэль Макрон засвидетельствовал наличие у НАТО "смерти мозга". Вслед за этим альянс сформировал экспертную группу для проведения "самоанализа", руководит которой один американский дипломат, а также бывший министр обороны и министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер", - говорится на сайте швейцарской телерадиокомпании Schweizer Radio und Fernsehen. Журналист Фреди Гштайгер побеседовал с де Мезьером.

"С одной стороны, речь идет об изменившейся ситуации в мире, с другой стороны, об отношениях партнеров по НАТО друг с другом. Последняя стратегическая концепция НАТО была разработана 10 лет назад. В нем Россия описывалась как партнер. Слово "Китай" не упоминалось; новые технологии еще не играли большой роли. Поэтому НАТО необходима новая стратегическая концепция. А в отношениях 30 членов альянса между собой несколько заморозился процесс принятия решений, он слишком ритуалистичен и не достаточно оживленный", - указал де Мезьер.

Отвечая на вопрос о том, действительно ли решения в НАТО принимаются слишком медленно, собеседник издания отметил: "Отчасти это обвинение оправданно. Когда после терактов 11 сентября 2011 года в Нью-Йорке НАТО квалифицировал их как нападение на одну из стран альянса, для принятия решения не понадобилось и 24 часов. В других случаях этот процесс действительно длится слишком долго. Это связано с принципом консенсуса".

Тем не менее, как считает де Мезьер, принцип единогласного принятия решений НАТО не следует смягчать. "Мы долго об этом дискутировали. Но решение о коллективной реакции в ответ на нападение на одну из стран альянса мы должны по принципиальным соображениям принимать лишь единогласно. Однако это предполагает, что не каждый настаивает на своем мнении. Поэтому мы предлагаем укрепить позицию генерального секретаря НАТО. И сделать возможным, чтобы в будущем некоторые члены НАТО могли делать что-то без принуждения к этому всех участников. Также применение права вето в будущем должно быть возможным только на уровне министров", - пояснил собеседник издания.

"Мы не хотим, чтобы НАТО, будучи трансатлантическим союзом, дополнительно становился индо-тихоокеанским. Это было бы лишним. Но НАТО необходимо понять, что теперь Китай является мировой державой с претензией на глобальное лидерство. И что и территория НАТО может оказаться под угрозой, например, применения межконтинентального оружия. К тому же есть более мягкие формы оказания влияния, например, путем получения доступа к западной инфраструктуре. НАТО необходима концепция отношений с Китаем и тесное стратегическое партнерство с демократиями в регионе", - указал де Мезьер.

Говоря об отношениях альянса с Россией, он отметил: "Мы предлагаем двойной подход - сдерживание и диалог. То есть убедительное сдерживание во всех сферах, от конвенциональной до ядерной. В то же время мы хотим укрепить Совет Россия-НАТО и таким образом предложить диалог".

"Мы считаем, что есть возможности для переговоров по контролю над вооружениями, новым технологиям, искусственному интеллекту и использованию космического пространства. Одновременно мы в НАТО должны более интенсивно заниматься гибридными угрозами со стороны России - например, фиктивными формированиями или кибератаками. Россия остается главной угрозой для НАТО", - подчеркнул де Мезьер, добавив, что "рекомендуемую позицию по отношению к России отдельные члены альянса считают слишком жесткой, другие - слишком мягкой".

Говоря о том, станут ли отношения НАТО с США легче с приходом к власти Джо Байдена, де Мезьер отметил: "Я думаю, они усложнятся. Раньше европейцы могли многое отрицать, потому что предложения поступали от Трампа. Но если теперь и сторонник альянса будет так же говорить, что нам нужно взять на прицел Китай и прилагать больше усилий для собственной безопасности, мы больше не сможем просто говорить, что нам это не нравится. (...)".