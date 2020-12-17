Путин выглядит заскучавшим

"Создается впечатление, что у российского президента пропал энтузиазм. Это подогревает слухи о том, как долго вообще он хочет еще оставаться в Кремле. Виновата ли в этом пандемия или же у него действительно больше нет желания править?", - задается вопросом немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Это был тяжелый год для кремлевских наблюдателей - объектов для наблюдения у них стало еще меньше, чем обычно, - отмечает журналистка Зильке Бигалке. - Владимир Путин на протяжении нескольких месяцев правит страной из своего рабочего кабинета. Темно-коричневый письменный стол, флаг России, три бежевых телефона, большой экран для телеконференций - простора для интерпретаций мало".

"Поэтому приходится цепляться за мелочи: во время конференции по коронавирусу Путин со скучающим видом катает по столу свою шариковую ручку? Это точно знак того, что он окончательно потерял желание управлять. Во время редкой прогулки по Красной площади он подволакивает одну ногу - и уже начинают поговаривать, что в слухах о том, что Путин болен болезнью Паркинсона, все же есть доля правды".

"Системы, опирающиеся на полуправду и стремление делать из всего тайну, подстрекают к чтению знаков, - указывает издание. - При этом в России речь чаще всего идет о том, как долго Путин еще будет оставаться у власти. В 2020 году домыслы изрядно подогрели два закона: один позволяет Путину оставаться у власти еще два президентских срока, то есть практически до конца жизни. Другой защищает его на случай, если он все-таки захочет покинуть Кремль раньше".

Путин якобы обещал своей семье, что в январе объявит о планах уйти в отставку, заявил несколько недель назад Валерий Соловей, экс-преподаватель МГИМО, который и раньше привлекал к себе внимание сомнительными теориями. "Путину приписывали уже многое - проказу, инсульт, внебрачных детей", - отмечает издание.

"Я действительно не верю, что это больше, чем сказка", - комментирует слухи о болезни Путина в своем подкасте эксперт по Кремлю Марк Галеотти.

"Путин входит в число наиболее охраняемых глав государств в мире. Во время пандемии это делает его еще более отдаленным. Тот, кто сейчас хочет встретиться с ним, предварительно проводит две недели на карантине. Журналистам не разрешено его сопровождать. Рабочий кабинет Путина превратился в его бункер, даже придворные корреспонденты программы "Москва. Кремль. Путин" показывают почти только архивные кадры или же Путина за письменным столом", - говорится в статье.

"При этом россияне теперь даже не знают наверняка, где находится этот стол. Занимающееся расследованиями издание Proekt.media сообщило, что Путин обустроил в Сочи такой же рабочий кабинет, как в московской резиденции. И там теперь якобы находится его идентичная копия, чтобы никто не заметил, что Путин сидит на побережье Черного моря, а не в столице. Считается, что Кремль способен именно на такого рода зеркальные трюки".

"Вернемся к чтению знаков: с начала пандемии создается впечатление, что у Путина пропал энтузиазм, - продолжает издание. - (...) Виноват ли коронавирус или у Путина действительно больше нет желания? "Я думаю, он уже неоднократно размышлял о том, уйдет он или нет", - отвечает Глеб Павловский, который раньше консультировал Путина. По его словам, президент "стал заложником своего ближайшего окружения. А оно не хочет, чтобы он уходил".

"Путин как заложник собственной системы - это распространенный тезис. Если бы наметился конец его президентства, разразились бы открытые позиционные войны. Поэтому Путину пришлось создать возможность для продолжения президентства после 2024 года. Иначе, как однажды сказал сам Путин, "года через два (...) на очень многих уровнях власти начнётся рысканье глазами в поисках возможных преемников". С помощью масштабной конституционной реформы он держит всех в неведении относительно того, что он собирается делать дальше", - полагает автор статьи.

"Строить планы - это не в его характере, - говорит Павловский. - Он импровизирует". То, что журналисты и общественность так пристально следят за президентом, он считает проблемой. "Путин превращается в сверхчеловека, который все время планирует, плетет интриги и так далее". Но этим, по словам Павловского, президент вовсе не занимается. "Большая тайна состоит в том, что у него нет плана", - говорит он".

"Политолог Татьяна Становая неоднократно описывала, как Путин все больше уходит из текущей политики, лишь изредка принимает решения сам, "не потому, что он этого не может, а потому что не хочет". Она описывает аппарат власти, у которого нет не только видения будущего, но и руководства. Российская элита, по ее мнению, всегда была расколота. Но из-за того, что Путин изолируется сам, эти трещины становятся проблемой, считает Становая".

"В результате большие проблемы остаются нерешенными, - указывает издание. - Экономический кризис, пандемия коронавируса, протесты в Белоруссии, протесты на Дальнем Востоке России, холодные отношения с Евросоюзом, распадающееся большинство на родине. Кремль подстраховывается репрессиями. Тестирует новые методы на выборах, ужесточает правила проведения общественных протестов, наделяет полицию новыми правами, продолжает ограничивать оппозицию. (...) Неважно, как долго еще будет оставаться Путин, его параноидная система продолжит существование".

"Проблема в том, что ему нужно сделать кого-то президентом. А он боится", - говорит о Путине Павловский. Путин наделил должность президента таким количеством полномочий, что он, возможно, не решается передать ее кому-то другому. Тем не менее Путину все чаще задают вопросы о его планах на будущее. (...) Этот вопрос ему наверняка зададут и в этот четверг на ежегодной пресс-конференции", - пишет Süddeutsche Zeitung.