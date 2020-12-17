Так собаки понимают людей на самом деле

"Сидеть! Место! Стоять!", - в лучшем случае собаки повинуются командам. Но как хорошо на самом деле они понимают то, что говорят им люди? Этологи пришли к новым научным выводам", - сообщает немецкое издание Die Welt.

"Как минимум 15 тыс. лет назад мы, люди, сделали свои лучшим другом собаку. С тех пор собакам удалось основательно изучить нас, и сегодня они могут даже считывать наше настроение по мимике и жестам. Выполнение отдельных команд - простая задача для четвероногих. Так, в 1999 году бордер-колли Рико прославился тем, что смог распознать более 200 игрушек по их названию".

Ученые из Будапештского университета захотели выяснить, различают ли собаки тонкости нашего языка, и пришли к выводу: несмотря на отличный слух, собаки не могут различать похожие по звучанию слова.

"Для своего исследования, опубликованного в научном журнале Royal Society Open Science, эксперты по поведенческой неврологии пригласили в лабораторию 44 собаки и их владельцев, чтобы с помощью электроэнцефалограммы измерить электрическую активность мозга четвероногих. В это время животные слушали различные слова: знакомые им команды, например, "Сидеть!", похожие по звучанию, но бессмысленные слова, (...) а также слова, не знакомые собакам".

"Электрическая активность их мозга показала, что уже через 200-300 миллисекунд животные идентифицировали слово как знакомое или незнакомое. Это сопоставимо с маленькими детьми - им требуется примерно столько же времени. Мозг взрослых людей работает проворнее - он распознает слово уже спустя 100 миллисекунд", - отмечает издание.

"ЭЭГ-исследование показало, что собаки обрабатывали бессмысленные слова, похожие на команды, так же, как знакомые им слова. (...) Таким образом, самые древние домашние животные не могут распознавать тонкости нашего языка. (...) Как подчеркивают ученые, это связано с "когнитивными искажениями". В этом собаки тоже похожи на маленьких детей: в возрасте до 14 месяцев дети также могут воспринимать лишь общее звучание слов и не отличают похожие выдуманные слова от знакомых им", - передает Die Welt.