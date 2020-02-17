Авторитарный диктат и его цифровая повестка

"Цифровые платформы и технологии, разработанные такими репрессивными режимами, как в России и Китае, готовы распространиться в демократических странах. Сопутствовать им могут и авторитарные политические нормы", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Стремительная цифровизация всех сфер жизни привела к ужесточению споров о том, кто контролирует решающие информационные пути и как должны определяться, толковаться и использоваться правила, которые должны действовать для этих путей", - отмечают журналисты Кристофер Волкер, Шанти Калатхил и Джессика Людвиг.

"Новый и, возможно, сложный вызов бросает Германии, Соединенным Штатам и другим демократическим государствам распространение новых платформ, изначально появившихся в авторитарных системах. Так, хотя пользующееся всемирной популярностью приложение TikTok известно преимущественно распространяемыми пользователями развлекательными видео, есть сообщения, согласно которым находящаяся в Пекине головная компания нацелена организовать общение на платформе в соответствии с щепетильностью Коммунистической партии Китая. Еще большее беспокойство вызывает приложение Wechat, которое становится все более популярным за пределами Китая. Оно еще более открыто подвергает цензуре политические высказывания, распространяет ложную информацию и лишает ее обязательной прозрачности", - говорится в статье.

"Глобализация ускоряет интеграцию между демократическими и автократическими странами. Поэтому неблагоприятное действие диктата, подавляющего свободное выражение мнения и независимые институты, деформирующего политический мир, все больше проявляется на всех уровнях открытых обществ. Активность авторитарных систем угрожает неприкосновенности институтов, от СМИ и развлекательной индустрии до университетов и издательств специальной литературы".

"Когда в начале XXI века начали распространяться интернет и сопутствующие технологии, многие верили, что авторитарные режимы не способны справиться с их политическими последствиями. Все придерживались мнения, что распространение информационных технологий приведет к тому, что изолированные политические пространства откроются, а демократические нормы будут передаваться другим и укрепляться, - повествует издание. - (...) Но в конце периода, последовавшего непосредственно за холодной войной, демократические страны недооценили темную сторону технологической взаимозависимости - а именно то, что она дает авторитарным системам возможность подвергать цензуре общественный дискурс и манипулировать им за своими границами, форсировать поляризацию и подрывать демократию".

"Авторитарные режимы, прежде всего Китай и Россия, очень точно распознали, какую роль может играть информация как источник власти - и масштабно увеличили свои усилия в этой области. Так как информационные источники и платформы в демократических обществах все более тесно связываются с таковыми в авторитарных системах, эти режимы получили, таким образом, существенно большее значение в определении правил обмена мнениями. Повсеместные каналы мгновенной коммуникации открывают неожиданные возможности по манипулированию общественным мнением, политическими процессами и демократическими институтами. Привязанные к цифровым технологиям граждане все больше получают информацию из социальных сетей, но на сегодняшний момент уже имеются доказательства того, что используемые на этих платформах алгоритмы взаимодействуют с эмоциями и когнитивными предпочтениями пользователей так, что это облегчает распространение вводящей в заблуждение информации", - указывает издание.

"Это стало возможным благодаря целенаправленным усилиям авторитарных режимов по определению технологической среды. (..) Так, недавно на одной из конференций по высоким технологиям, на которой в российском Сочи собрались африканские государственные деятели, представитель ответственного за экспорт российских оборонных товаров ведомства восхвалял имеющуюся у него систему по распознаванию лиц как "самую точную в мире".

"Покупатели в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и особенно в посткоммунистической Евразии поощряют российские IT-компании, предлагающие среди прочего технологии для осуществления наблюдения по образцу российской системы СОРМ (системы технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий). Эта технология дает властям представление о всей коммуникации в интернете. Одновременно и китайские технологические компании пытаются повлиять на разработку международных стандартов по спецификации и даже применению систем наблюдения и распознавания лиц в Международном союзе электросвязи".

"Если такие технологии используются в странах, в которых недостаточно развито гражданское общество и возможности контроля со стороны государства, они легко могут способствовать сужению общественно-гражданского пространства и нормализации авторитарных ценностей", - считают авторы статьи.

"Если крупнейшие авторитарные государства продолжать наращивать влияние на платформы, с помощью которых люди по всему миру получают и распространяют информацию, с высокой долей вероятности возникнут более серьезные формы "авторитарного кураторства". (...) При таких обстоятельствах будут разрабатываться еще более точные алгоритмы, гарантирующие, чтобы нежелательная политическая информация оставалась скрытой от глаз пользователей. Авторитарные государства будут пытаться повлиять не только на потребительские привычки и восприятие отдельного человека, но и на поведение и нормативные основы общественно-гражданских институтов, национальных государств и международных организаций".

"Открытые общества опасно не подготовлены к угрозам, исходящим от сильно изменившегося, созданного новыми технологиями ландшафта", - отмечает издание.

"Авторитарные режимы, такие как в России и Китае, уже сегодня используют современные технологии для своих целей успешнее, чем они ожидали сами - от манипуляции дебатами в важнейших соцсетях и компьютерной пропаганды до цифровых технологий цензуры, ограничивающих доступ к источникам информации".

С помощью своей стратегии авторитарные государства могут незаметно препятствовать тому, чтобы определенные факты, идеи и точки зрения вообще появлялись в общественном пространстве. Так, во время местных выборов в Гонконге в ноябре 2019 года, на которых демократы одержали сокрушительную победу, пользователи Wechat в США, высказавшие поддержку демократического движения, обнаружили, что их сообщения подверглись цензуре, а аккаунты отключены.

Демократическим государствам необходимо осознанно работать над политикой, которая определяла бы нормы использования технологий. "Эти нормы должны защищать пространство для выражения идей и свободного поступления информации и одновременно устанавливать стандарты ответственности, прозрачности и соблюдения прав человека", - пишет издание.

"Если со временем авторитарные стандарты будут распространяться еще больше, пространство для независимой и достоверной информации продолжит сокращаться. (...) Только снова выступив в поддержку демократических ценностей, демократические общества могут предпринять что-то против этих усилившихся авторитарных течений", - заключает Frankfurter Allgemeine Zeitung.