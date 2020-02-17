Российская кампания Эммануэля Макрона: обзор самой неопределенной дипломатической ставки пятилетнего срока

"Летом 2019 года президент Франции концептуализировал сближение с Москвой, которое, по его словам, было необходимо из-за беспорядков в мире и американского одностороннего подхода. Такой спорный выбор с трудом приносит желаемые результаты", - пишет Le Monde.

"(...) Приглашение Владимира Путина в форт Брегансон не представляло собой явного прорыва в политике Макрона в отношении Москвы. Это кристаллизация подхода, его осмысление без утайки в условиях "архитектуры европейской безопасности". Это старая концепция. Однако Россия остается самым напряженным и неопределенным дипломатическим усилием за время пятилетнего срока Эммануэля Макрона. Предпринимаются эти усилия посредством нового прочтения истории после распада Советского Союза, когда упор делается скорее на блуждания Запада, чем на токсичный внутренний и внешний выбор, сделанный Кремлем. Оно основано на ясной интерпретации баланса сил в пост-многостороннем мире и ограничений российской модели развития", - утверждает издание.

"(...) Президент не делает ставку на Россию, уверяют нас в Елисейском дворце. Эта страна вызывает во Франции страсти, которые разделяют людей. Первым шагом в нашем размышлении по этому поводу является необходимость и требование европейского суверенитета. Отношения между ЕС и Россией должны восстановить форму баланса, основанного на сделке. С точки зрения россиян, мы потеряли Россию. Корни этой истории уходят очень далеко", - сообщается в статье.

(...)

"Эммануэль Макрон говорит, что он осознает особенности характера российского президента, его изворотливость. Он понимает, что последний никогда не согласится пить из неопознанного стакана. Он не забывает о кибератаке против своей собственной избирательной кампании. Но президент Франции считает, что у него в распоряжении имеется психологическое руководство, позволяющее расшифровать его собеседника и противостоять ему в случае необходимости. Кто с кем играет?" - задумывается автор публикации Петр Смолар.

"Повторяя снова и снова, что он не наивен в отношении России, Макрон в конце концов сеет в этом сомнения, - говорит Брюно Тертре, заместитель директора Фонда стратегических исследований. - Демонстративная воля вызывает подозрения".

"Робкий и бесцветный высокопоставленный чиновник, назначенный летом 1999 года Борисом Ельциным руководить правительством, а затем ставший его преемником, теперь стал одним из самых опытных лидеров в мире. На его глазах сменялись его французские коллеги, от Ширака до Макрона, он подвергался с их стороны критическим замечаниям и попыткам обольщения, слышал их напыщенные упоминания о Петре I или о Пушкине и их обещания о близких отношениях. "Цветные революции" в Грузии и на Украине, американская интервенция в Ираке (2003 г.), а затем коалиция в Ливии (2011 г.) только укрепили его убежденность: страны Запада нарушают международное право, когда их это устраивает", - пишет Смолар.

(...)

"Эммануэль Макрон, возможно, переоценивает стремление Владимира Путина к переменам, - считает Тома Гомар, директор Французского института международных отношений (IFRI). - Скорее всего, реальный вопрос заключается в том, не ввел ли в заблуждение ли Путин Макрона по поводу своего мастерства в этом вопросе. По сути, президентские амбиции наталкиваются на враждебность по отношению к нам со стороны некоторых компонентов российского аппарата безопасности. Если говорить о глубинном государстве, то в России оно как раз существует".

"(...) Однако европейцы считают методы Эммануэля Макрона поспешными. Отсутствие координации обусловлено манерой действий президента: его верой в достоинства легкой бригады и в силу его собственной виртуозности", - говорится в статье.

"Макрон не сентиментален, - подчеркивает бывший посол Франции в Вашингтоне Жерар Аро, который общался с президентом в начале его политического восхождения. - Он холодный интеллектуал, как Обама. Он также хищный зверь, который любит жизнь в джунглях. С идеологической точки зрения, такие люди, как Ведрин и Вильпен, убедили его в том, что к власти пришли неоконсерваторы, особенно на набережной Орсе".

"Юбер Ведрин действительно является одним из политических деятелей - и правых и левых - которые борются за усиление сближения с Россией. "Я не являюсь тайным советником Макрона и не хожу к нему по вечерам, - утверждает бывший министр иностранных дел. - Я иногда посылаю ему заметки, он все читает и реагирует. Макрон сам себе стратег, он не нуждается в гуру, он убежден в силе своего интеллекта, а теперь уже и в своем опыте".

"(...) Одно из ограничений для возобновления взаимодействия с Россией состоит в том, что Москва мечтает по старинке оказаться лицом к лицу с Вашингтоном", - говорится в статье. "Русские нуждаются в том, чтобы восстановить некую экономическую и политическую легитимность, потому что их единственным способом существования в течение последних десяти лет были военные действия, - отмечает Жан-Морис Рипер, бывший посол Франции в Москве. - Но это требует серьезных двусторонних переговоров. Между тем, русские хотят договариваться о безопасности в Европе не с нами, а с американцами".

"Одной из сфер наибольших трений с россиянами остается прошлое. Эммануэль Макрон твердо высказался по поводу историографических искажений, националистического переписывания истории Второй мировой войны, организованного Москвой. Тем не менее, он собирается пойти на новый риск и разжечь европейские разногласия, заняв почетное место на очень ожидаемом событии. Через пятнадцать лет после аналогичной поездки Жака Ширака Эммануэль Макрон планирует отправиться в Москву на церемонию 9 мая", - говорится в публикации.

"(...) Мы хотим восстановить справедливые и спокойные отношения с Россией, - сказал Le Monde министр экономики Франции Брюно Ле Мэр. - Я даю себе полгода, чтобы найти технические, правовые и политические решения и обеспечить условия для того, чтобы наши компании, желающие инвестировать в Россию, больше не становились жертвами американских экстерриториальных санкций, которые одновременно и эффективны, и сомнительны. Из-за боязни санкций французские банки сегодня не хотят осуществлять какие-либо проекты в России. Перевернуть страницу стало бы благом для всех".

"Перевернуть страницу в отношениях с Россией: такая мечта никогда не иссякает", - резюмирует автор статьи.