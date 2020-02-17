Павленский в сетях правосудия

"(...) Одна жалоба и два заключения под стражу. После своего медийного удара российский художник-акционист Петр Павленский столкнулся с судебным преследованием, а его подругу допросили следователи", - пишет Liberation.

"В пятницу утром Бенжамен Гриво, тогдашний кандидат от партии "Вперед, республика!" на выборах на пост мэра Парижа, объявил о том, что снимает свою кандидатуру после распространения видеороликов сексуального характера. 35-летний Павленский сказал, что разместил эти изображения в интернете, чтобы осудить "лицемерие" кандидата, который, по его словам, "пропагандировал традиционные семейные ценности". В субботу Павленского арестовали. В воскресенье вечером парижская прокуратура сообщила, что содержание под стражей двух обвиняемых, и Павленского, и его подруги, было продлено", - отмечают авторы публикации Амаэль Гитон и Исмаэль Халиссат.

"Первоначально Павленский был помещен под стражу в субботу днем в связи с другим делом, связанным с умышленным насилием, совершенным с применением оружия 31 декабря. Он подозревается в участии в драке во время вечеринки, организованной адвокатом Хуаном Бранко, который близок к некоторым "желтым жилетам" и является автором брошюры, направленной против Эммануэля Макрона. Как сообщает издание Mediapart, российский активист "подозревается в том, что в течение этой вечеринки он ранил двух человек ножом". Павленский это оспаривает, просто признавшись на новостном сайте, что он участвовал в драке. С тех пор его разыскивала полиция", - говорится в статье.

"(...) Хуан Бранко, который представляется в качестве адвоката Павленского, выдвигает гипотезу о сговоре между судебной и политической властью: "А, может, они его арестовали из страха того, что будет распространяться в будущем!" Ранее адвокат утверждал, что "могут выйти" и другие ролики", - передает издание.

"В субботу днем органы правосудия получили жалобу от Бенжамена Гриво на "вмешательство в личную жизнь и распространение изображений сексуального характера без согласия". Сразу же после этого парижская прокуратура начала следствие и поручила расследование Бригаде по пресечению правонарушений (BRDP) парижской судебной полиции. Эта жалоба "по факту" будет охватывать "весь спектр правонарушений, совершенных автором первоначального распространения и теми, кто возобновил эти трансляции", - заявил в тот же день на канале LCI Ришар Малка, адвокат Гриво.

"Позже вечером настала очередь подруги Петра Павленского, Александры де Таддео, сначала допрошенной в свободном режиме в качестве свидетеля, а затем помещенной под стражу в контексте этого второго расследования. 29-летняя подозреваемая является получательницей изображений интимного характера, присланных Бенжаменом Гриво почти два года назад. Некоторые из этих видеороликов (...) были сняты в момент их отправления в мае 2018 года", - говорится в статье.

"В воскресенье содержание под стражей Петра Павленского было приостановлено по фактам 31 декабря 2019 года и продлено из-за расследования, начатого в связи с "нарушением неприкосновенности частной жизни", - отмечают авторы статьи.