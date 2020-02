17 февраля 2020 г. Джон Муни | The Sunday Times Российские агенты опускаются на океанские глубины в Ирландии, чтобы добраться до трансатлантических кабелей "Россия направила агентов разведки в Ирландию с целью определения точного местоположения оптико-волоконных кабелей, проходящих по океанскому дну, которые соединяют Европу с Америкой, подозревает ирландская полиция. Это известие вызвало тревогу по поводу того, что российские агенты проверяют кабели на наличие слабых мест с тем, чтобы подключаться к ним или даже повредить их в будущем", - передает The Sunday Times. "Ирландия является точкой старта подводных кабелей, по которым идет интернет-трафик между Америкой, Великобританией и Европой. Эти кабели позволяют миллионам людей общаться и делают возможным бесперебойное совершение финансовых операций", - поясняет издание. "Источники в полиции и вооруженных силах Ирландии полагают, что агенты были отправлены ГРУ, подразделением военной разведки российских вооруженных сил (...). Согласно оценке этой деятельности, проводившейся ирландскими службами безопасности в прошлом году, Россия намеревается использовать технологию для мониторинга обмена данными по кабелям, что дало бы Москве представление об интернет-коммуникациях. Агенты также были замечены за составлением карт Дублинского порта. Вдоль береговой линии были усилены меры безопасности в ряде мест закладки кабелей", - передает газета. "Интерес России к подводным кабелям, пересекающим Атлантический океан, впервые был отмечен в 2015 году, когда американские военные зафиксировали, что российские подводные лодки и военно-морские суда действуют в районах прокладки кабелей (...)", - говорится в статье. "Джон Сайфер, офицер разведки в отставке, служивший в ЦРУ в Москве, считает, что у российской деятельности в этой сфере, скорее всего, два намерения: шпионаж и перекрытие коммуникаций в случае конфликта. "Возможно, они также желают показать свои возможности, чтобы угрожать Западу. ФБР застукало россиян за попытками получить доступ к подводным кабелям, в том числе к тем областям, где они выходят на сушу. Они также стремятся получить физический доступ к роутерам и узлам связи", - указал Сайфер. (...) "Силы обороны Ирландии и ирландская полиция подозревают, что ГРУ использует Ирландию в качестве оперативной базы для своих офицеров для сбора разведывательных данных о целях в Великобритании и в ЕС, и что она также шпионит за технологическими компаниями, базирующимися в Дублине", - сообщает The Sunday Times. "Марк Галеотти, эксперт по вопросам российской безопасности и политики в Королевском институте оборонных исследований в Лондоне, полагает, что Россия считает Ирландию слабым звеном в Европе. "У Ирландии нет контрразведывательных возможностей. Это относительно легкая мишень. Ирландия является крупным узлом глобальной сети интернет. Там большая концентрация технологических компаний. Это новое боевое пространство будущего", - подчеркнул он. Источник: The Sunday Times