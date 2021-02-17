Безымянный свидетель

"Сотрудник сети журналистских расследований Bellingcat дал показания в суде по делу об убийстве в Тиргартене. Он предоставил щекотливую информацию и рассказал о работе своей организации", - сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Во вторник в судебном процессе об убийстве в Тиргартене перед судом Берлина выступил особый свидетель. Журналист, последним вошедший в маленький зал суда со своими сопровождающими, был приглашен как "свидетель Г.". (...) Его полное имя, как и его местожительство нельзя называть по обоснованным соображениям безопасности, сказал судья. Ведь Г. является главным свидетелем обвинения по делу об убийстве, в котором обвиняется россиянин, но на скамье подсудимых одновременно сидит и российский президент Владимир Путин", - отмечает журналист Маркус Венер.

"Обвиняемый следил за процессом безучастно, - пишет издание. - Стриженный наголо мужчина подозревается в том, что 23 августа 2019 года в нескольких сотнях метров от здания суда в Моабите он повалил гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили двумя выстрелами в верхнюю часть туловища, а затем выстрелил ему в голову. Федеральная прокуратура в своем обвинительном заключении исходит из того, что он действовал по поручению российского руководства. Хангошвили, этнический чеченец, должен был умереть, потому что во время чеченской войны он руководил сепаратистскими боевиками, выступавшими против российской армии. Согласно обвинительному заключению, предполагаемого убийцe зовут не Вадим Соколов, как утверждает он сам, а Вадим Красиков", - напоминает издание.

"Большая часть улик, собранных немецкими органами безопасности, основывается на расследовании Г. и организации Bellingcat, на которую он работает. В 67-страничном обвинительном заключении более чем в 70 из примерно 240 примечаний в качестве источника указывается Г.Всего его допрашивали 9 раз, сказал судья".

"Сам Г. все-таки рассказал о своей жизни. Он вырос в Болгарии, изучал журналистику, потом 6 лет руководил медиакомпанией в России. С 2016 года он работает на Bellingcat", - передает издание.

"Излюбленной темой расследований Bellingcat являются, по его словам, расследования о "международной преступности". Когда судья спросил его, почему в центре расследований так часто оказывается Россия, он сказал, что большинство международных преступлений совершаются при участии России".

"То, как работает Bellingcat, Г. объяснил на примере своего расследования о предполагаемом убийце в Тиргартене. Сначала ему были известны только его предполагаемое имя и дата рождения. На основе них он провел поиск в открытых источниках, в том числе в 500 базах данных. Поиск в доступных реестрах регистрации жителей Москвы, Санкт-Петербурга и российских регионов показал, что такого человека не существует. Затем он искал его в базах данных, которые были куплены Bellingcat несколько лет назад. Там также не удалось найти такого человека. Г. пришел к выводу, что такого человека по имени Вадим Соколов не существует. Но так как у него был настоящий паспорт, Г. пришлось предположить, что "эта личность не могла быть создана без участия российского государства".

"Впрочем, использование открытых источников имеет свои пределы. Поэтому в случае с расследованием об обвиняемом Г. связался с людьми, имеющими доступ к российской базе данных паспортов и налогоплательщиков. По словам Г., такими источниками обычно являются полицейские или сотрудники аппарата безопасности. Это люди, "готовые за небольшую сумму предоставить доступ к данным", описал Г. метод дачи взяток, который использует Bellingcat. По словам судьи, Г. нашел троих людей. Двое из них не ответили на запросы, но третий, майор, смог предоставить данные, хотя и не полные", - говорится в статье.

"По словам Г., в этом процессе важно, чтобы источники не знали тему расследования, чтобы они были беспристрастными. Однако один из источников, вероятно, узнал, о чем шла речь в запросе, и отреагировал очень яростно".

"Известно ли вам что-то о судьбе этих источников в России?", - спросил судья. Свидетель Г. ответил, что он очень неравнодушен к судьбе этих людей и тщательно следит за тем, что с ними происходит. Реакция оказалась более острой, чем он ожидал. По словам Г., "некоторые источники" были арестованы, по-видимому, все трое", - передает Frankfurter Allgemeine.