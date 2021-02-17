Гротеск в зале суда

"Процесс о клевете Алексея Навального пока закончился хаосом в датах заседаний", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Эта сцена похожа на театр: ветеран войны Артеменко символизирует все, что Навальный ненавидит в России, говорит прокурор Екатерина Фролова. Обвиняемый назвал его предателем и тем самым попрал Конституцию, требующую чтить память предков. "Обвинение требует...", - начинает фразу Фролова, а обвиняемый Алексей Навальный выкрикивает: "Расстрелять".

"Во вторник в судебном процессе о клевете Алексея Навального прокурор потребовала взыскать с него штраф в размере целых 10 тыс. 600 евро в пересчете на европейскую валюту, - передает журналист Штефан Шолль. - Она обосновала это тем, что Навальный не выразил раскаяния, а в интервью использовал риторику генерала Власова, перешедшего на сторону вермахта. Навальный, по ее словам, оскорбил честь ветерана, ковавшего победу на войне и даровавшего жизнь всем участникам процесса".

"Вскоре (...) судья перенесла процесс на субботу, хотя в этот день состоится апелляция по делу о замене условного срока Навального на 32 месяца тюрьмы. Такой конфликт заседаний идеально дополнил хаос этого процесса о клевете", - констатирует издание.

"Это так же абсурдно, как процесс против Pussy Riot в 2012 году. Государственная власть снова ищет новые моральные скрепы", - сказал в интервью Frankfurter Rundschau Марк Фейгин. Тогда он был адвокатом обвиняемых участниц протестной группы. "В 2012 году власть пыталась найти сакральные и мифологические аргументы, теперь обвинение часами зачитывает воспоминания ветерана Артеменко о войне, будто бы Навальный оклеветал его героические поступки как партизана".

"Кремль, который, в общем-то, избегает комментировать текущие политические процессы, сообщил через своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова: "Оскорблять ветеранов в этой стране, по меньшей мере, нельзя". Это можно расценивать как знак", - отмечает издание.

"Как и в случае с Pussy Riot, речь идет о том, чтобы сеять страх, - говорит Фейгин. - На примере Навального государственная власть показывает народу, что произойдет с теми, кто будет бороться с коррупцией и кремлевским режимом".

"Независимым СМИ не разрешили вести видеосъемку в суде, но государственные каналы то и дело публиковали видеозаписи", - указывает Шолль.

"Прокурор Фролова обвинила Навального в том, что он намеренно дискредитировал роль СССР в победе в Великой Отечественной войне. В советские времена такое посчиталось бы антисоветской пропагандой и подлежало наказанию", - пишет Frankfurter Rundschau.