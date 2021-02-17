Жители городов любят употреблять эти продукты - и так рискуют заработать хронические заболевания

"Воспалительные процессы в организме приводят к преждевременному старению и способствуют развитию таких заболеваний, как рак. Исследование показало, как выглядит питание, противодействующее воспалениям", - сообщает немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Согласно научному порталу Thieme, скрытые воспаления повышают риск возникновения хронических заболеваний и могут значительно форсировать процесс старения. По словам терапевта и гериатра, доктора медицинских наук Петера Ниманна, продукты питания с высоким содержанием антиоксидантов, умеренное медиапотребление, высокая физическая активность и достаточное количества сна могут сдержать воспалительные процессы в организме, говорится в пресс-релизе Thieme".

"Исследователи сравнили питание в развитых западных странах с традиционной танзанийской едой. Причиной исследования стал, среди прочего, тот факт, что у танзанийцев, живущих в городах, иммунная система активирована в гораздо большей степени, чем у их сограждан, живущих в сельской местности, и, соответственно, они чаще болеют неинфекционными заболеваниями. Объяснение этому, кажется, кроется в различном питании, следует из пресс-релиза Боннского университета. В городах люди скорее питаются по западному типу, в то время как для сельских районов характерно традиционное питание", - говорится в статье.

"В исследовании приняли участие более 300 танзанийцев, некоторые из которых жили в городе Моши, а некоторые в сельской местности. Ученые (...) обнаружили, что иммунные клетки участников из Моши производили больше белков, характерных для воспалительных процессов. У обследованных людей не было проблем со здоровьем и они не болели, но активированная иммунная система может повышать риск возникновения болезней цивилизации, таких как заболевания сердечно-сосудистой системы", - отмечает издание.

"У участников исследования из сельских районов в крови было повышено содержание флавоноидов и других веществ, имеющих противовоспалительное действие. Традиционное сельское питание в Танзании богато цельнозерновыми продуктами, клетчаткой, фруктами и овощами и содержит большое количество данных веществ. "У людей с городским питанием, в котором содержится больше насыщенных жиров и продуктов, прошедших переработку, было обнаружено повышенное содержание метаболитов, участвующих в холестериновом обмене", - говорит профессор Михай Нетеа".

"Исследователи подчеркивают, что западный образ жизни и западные пищевые привычки способствуют возникновению хронических заболеваний. (...) По их мнению, миграция из деревни в город приводит к изменениям в питании и сопровождается стремительным ростом болезней цивилизации, что становится нагрузкой для местных систем здравоохранения. Ученые подчеркивают важность профилактики, и питание может сыграть в ней важную роль", - передает Frankfurter Rundschau.