Предъявлено обвинение 15 членам грузинской мафии так называемых "воров в законе"

"(...) Судебная полиция провела масштабную облаву. После почти двухлетнего расследования прокурор города Ренн Филипп Астрюк во вторник, 16 февраля, объявил о ликвидации "организованной преступной группы, действующей в Гранд-Уэсте". Пятнадцати членам грузинской "русскоязычной" мафии так называемых "воров в законе" были предъявлены обвинения в предполагаемых кражах и отмывании денег, совершенных в организованной банде", - пишет журналист Le Monde Реми Дюпре.

"(...) В ходе обысков было изъято много одежды, инструментов, бутылок с алкоголем, парфюмерии и кожаных изделий, которые все еще были упакованы, - заявил прокурор Ренна. - Было схвачено около 280 коробок сигарет, а также экранированные металлической фольгой сумки, использованные для кражи в магазинах, эндоскоп и ключи от автомобиля Peugeot, использованные для краж автомобилей. Были изъяты охотничий обрез и несколько патронов, бронежилет и макет личного оружия. Наконец, в качестве преступных активов были изъяты пять автомобилей, многочисленные драгоценности и 53 500 евро наличными".

"(...) Прокуратура Ренна акцентирует внимание на "незаконной торговле сигарет с большим количеством импорта из Бельгии", осуществленной в январе 2020 года, и напоминает, что "преступные группы участвовали в многочисленных кражах с отягчающими обстоятельствами по всей территории страны, в частности во время реальных налетов, которые в целом привели к значительным скрытым доходам", - говорится в статье.

"Данная операция судебной полиции выявила "очень иерархическую, пирамидальную, клановую структуру" мафии "воров в законе", как подчеркивает окружной полицейский комиссар Соня Фиблей, отвечающая за расследование в Главном управлении Национальной полиции (DGPN). Прокуратура Ренна утверждает, что эта организация "появилась в 20-х годах прошлого века в российских тюрьмах и установила параллельную тюремную иерархию, поставив во главе структуры вора, как вождя клана", - передает Le Monde.

"Они очень мобильны и легко растворяются в массе", - объясняет Соня Фиблей, "воры в законе" специализируются на преступлениях, связанных с присвоением имущества, воровством в магазинах, ограблением компаний или частных лиц" и контролируются такими ворами, которые "соблюдают кодекс чести и назначаются на коронацию не пожизненно".

"(...) Ворам в законе помогают занимающие вторую позицию "смотрящие", которые иногда отвечают за ситуацию в отдельных районах. Такие региональные руководители контролируют грабителей и других серийных воров, то есть "шестерок" - "исполнителей, которые часто набираются из числа мигрантов, зависимых людей" - и "играют роль отделов кадров, участковых менеджеров, которые дисциплинируют группу и раздают задания", - продолжает Соня Фиблей. Все члены организации обязаны выплачивать долю дохода от краж и другой незаконной деятельности в "общак", - сообщает автор статьи.

"(...) В Грузии и России против них действуют суровые законы, что привело к их высокой мобильности и перемещению в Западную Европу, в богатые страны", - поясняет Фиблей. - Однако санитарный кризис ограничил количество хождений взад и вперед, что знаменовало собой резкую остановку преступности, связанной с присвоением имущества".

"Во Франции эта организация проявляет особую активность. В декабре 2019 года суд присяжных в Экс-ан-Провансе (департамент Буш-дю-Рон) приговорили грузина Кахабера Шушанашвили к пожизненному заключению за то, что он стал заказчиком убийства в Марселе в 2010 году члена соперничающего клана. Он считался одним из "крестных отцов" воров в законе", - резюмирует Реми Дюпре.