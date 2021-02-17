Исчезновение динозавров могла вызвать комета, а не астероид

"Согласно выводам гарвардского исследования, вполне вероятно, что за исчезновение динозавров несет ответственность комета из дальних уголков Солнечной системы, столкнувшаяся с Землей, а не метеорит из пояса астероидов между Марсом и Юпитером", - пишет швейцарская газета Le Temps.

"(...) По данным исследования, опубликованного в понедельник в журнале Scientific Reports, речь идет о фрагменте кометы диаметром около 7 километров, который возник в результате взрыва кометы из облака Оорта, "облака обломков", расположенного очень далеко на границе Солнечной системы", - говорится в статье.

"Перед тем, как упасть в то место, где сейчас находится большой кратер Чиксулуб на мексиканском полуострове Юкатан, комета приближалась к Солнцу гравитационным притяжением Юпитера, крупнейшей из планет нашей системы", - указывает издание.

"Затем Юпитер действовал как "автомат для пинбола", отправляя эти так называемые "долгопериодические" кометы обратно на "орбиты, приближающие их к Солнцу", - сказал AFP Амир Сирадж, ведущий автор исследования и студент-астрофизик Гарвардского университета. Там, столкнувшись с огромной силой притяжения Солнца, "самые большие кометы разлетелись на более чем 1000 фрагментов", - сказал он.

"Каждый из фрагментов, один из которых мог быть катапультирован обратно на Землю, "потенциально достаточно велик, чтобы вызвать событие, подобное тому, которое убило динозавров", - добавляет Амир Сирадж. Чтобы прийти к такому выводу, двое ученых-авторов исследования выполнили гравитационное моделирование, используя доступные данные об облаке Оорта и движении планет", - говорится в публикации.

"(...) До этого самой популярной теорией было то, что объект, несущий ответственность за катаклизм, произошедший 66 миллионов лет назад, произошел из главного пояса астероидов, расположенного между Марсом и Юпитером. Но частота, с которой эти астероиды могут столкнуться с Землей, "по крайней мере в 10 раз меньше" той, которая может объяснить это столкновение, сообщил AFP соавтор и профессор Гарвардского университета Ави Леб.

"Астероиды имеют немного более высокую частоту столкновений (чем кометы), поэтому они предпочтительнее" для объяснения исчезновения динозавров, - отмечает Амир Сирадж. Но это без учета взрыва комет, который увеличивает количество летающих объектов. "Наша теория показывает, что потенциально даже более массивные фрагменты кометы [...] могут более удовлетворительно объяснить эту частоту".

"Выбранное направление подтверждает и другой показатель: известно, что кратер Чиксулуб вероятно произошел от объекта, состоящего из углеродистого хондрита. Между тем, лишь около 10% астероидов имеют его в своем составе, тогда как некоторые данные свидетельствуют о том, что у комет этого материала гораздо больше", - пишет Le Temps.

"Профессор вдохновлен перспективой понаблюдать гравитационное притяжение комет благодаря новому телескопу в чилийской обсерватории Вера Рубин, который должен быть введен в эксплуатацию в следующем году. "Это будет чрезвычайно важно для прогнозов на следующие 100 лет, чтобы увидеть, может ли с нами случиться что-нибудь плохое", - говорит он.

"Авторы подсчитали, что осколок кометы может обрушиться на Землю с частотой в несколько сотен миллионов лет. Следовательно, нет краткосрочной угрозы, особенно по сравнению с астероидами, - передает издание. - Однако Ави Леб вносит нюанс: "Это статистика, никогда не знаешь, когда наступит следующий раз".