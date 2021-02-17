В провинции тоже протестуют - но не из-за Навального

"Жителей российской провинции беспокоят другие проблемы, а не Навальный. Однако они все равно выходят на улицы", - пишет журналист Давид Науэр на сайте швейцарской телерадиокомпании Schweizer Radio und Fernsehen.

"Этим холодным утром на рынке в Твери спокойно, - повествует журналист. - Продавщицы мясного отдела скучают за аккуратно сложенными кусками сала. Лишь у палатки с медом что-то происходит. Там собрались несколько мужчин лет 50 или больше. Интервью? О Навальном? Ни за что! В конце концов мы живем в "тоталитарном государстве", говорит один из них "Мы лучше помолчим".

"Но, как это часто бывает в России, разговор все-таки завязался. (...) Видели ли они фильм Навального о сказочном дворце на побережье Черного моря, который якобы принадлежит Путину?".

"Конечно, рассказывает один пенсионер, только что купивший огромную банку меда. "И, конечно, дворец принадлежит Путину - не официально, но он там был, ездил туда на своей яхте. Но у меня вопрос: почему немецкий канцлер живет в абсолютно обычной квартире?".

"Продавец меда считает так: "Путин - наш президент. Я не против, что у него такой дворец. Все же он глава нашего государства". Пенсионер возражает: ладно, пусть будет дворец, но если только деньги заработаны честным путем. А это наверняка не так".

"Ведь дворец, говорят, стоит миллиард долларов. При этом простой народ - с этим согласились все - живет на совсем другом уровне. Многим пожилым людям приходится жить на пенсию примерно в 150 франков в пересчете на швейцарскую валюту", - пишет издание.

"На месячную пенсию я покупаю себе мед, который я потом ем весь месяц", - говорит один из мужчин. Один из сотрудников рынка подошел и тоже присоединился к разговору: "У нас ведь была эта демонстрация. Но люди пошли на нее не из-за Навального. Люди пошли, чтобы протестовать за себя".

"Крупных демонстраций в Твери не было несколько десятилетий, - отмечает автор статьи. - До 23 января. Тогда в историческом центре города собралось 3 тыс. людей. "Я видела огонь в их глазах, люди верили, что могут что-то изменить в стране, - говорит независимая журналистка Дарья Самарина. - (...) 31 января была вторая демонстрация. И тогда уже было совсем другое настроение. Люди увидели, насколько жестко может действовать государственная власть".

"Большинство людей вышли на улицы, потому что им надоела эта власть. Путин у власти уже 20 лет, тут уже возникает политическая клаустрофобия", - говорит Антон Павлов, владелец паба.

"Но стоит сказать, что 3 тыс. протестующих - это не так мало для Твери. Это даже не 1% населения. Большинство людей остались дома. По мнению Павлова, здесь, наверное, играет роль и русский менталитет. "Есть эта зажатость. Позиция, что все это все равно ни к чему не приведет". К тому же Россия - большая страна, вялая и медлительная, как динозавр, говорит Павлов. Если грызть хвост, мозг не почувствует боли", - пишет SRF.