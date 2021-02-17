Всё включено

"Бывший президент Молдавии Игорь Додон летает со своей семьей в Москву, а Россия это оплачивает ", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung.

"Кого во времена коронавируса не охватывает жажда путешествий? Тем более если живешь в Республике Молдове - маленькой стране, ассоциирующейся скорее с унынием, нежели с радостью от жизни. Этой нужде поддался недавно Игорь Додон - бывший президент Молдавии (2016-2020), а ныне председатель Партии социалистов (ПСРМ), участвующей в правительстве", - отмечает журналистка Барбара Эртель.

"Вместе с семьей Додон отправился в Москву, вероятно, и для того, чтобы достойно отметить день рождения своей супруги Галины. Судя по опубликованным им фотографиям, это был отличный праздник. В самой поездке нет ничего предосудительного, тем более что Додон всегда питал симпатию к большому брату, который в меру сил участвует и в молдавской политике".

"Однако по-настоящему неловко стало, когда отечественные СМИ заинтересовались деталями этой затеи. Выяснилось, что всю поездку оплатило российское посольство в столице Молдавии Кишиневе, и оно также забронировало билеты на самолет", - передает издание.

"Додон объяснил это правилами, действующими в связи с пандемией. В конце концов, по его словам, для въезда в Россию ему, как и каждому гражданину Молдавии, было необходимо приглашение официального ведомства".

"Однако по данным молдавского министерства иностранных дел, в настоящий момент для коротких поездок в Россию нет никаких особых условий, не считая предъявления отрицательного и недавно сданного теста на коронавирус".

"Также и российская авиакомпания "Аэрофлот" ничего не знает о приглашении - наивность, которая может дать некоторым ответственным лицам билет в один конец в суровые российские края - включая долгосрочное пребывание".

"Для корыстного менталитета Додона есть только один синоним: коррупция. Президент Молдавии Майя Санду провозгласила своей главной задачей борьбу с ней и тем самым взяла на себя геркулесов труд. Tranparency International в своем индексе коррупции за 2020 год поставила Молдавию на 115 место из 180. Возможно, Санду следует начать с того, чтобы прибраться в собственном правительстве", - заключает Die Tageszeitung.