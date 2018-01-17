Деньги налогоплательщиков для немецкой ассоциации, несмотря на влияние Кремля

Основанная в 2011 году Ассоциация выпускников Российско-германского молодежного парламента DRJUG сама себя позиционирует как "общественное объединение молодых экспертов по России и Германии из обеих стран" и ставит перед собой цель "развивать диалог между молодежью Германии и России". Среди фондов и образовательных учреждений, а также спонсоров из мира бизнеса в качестве "партнера по проектам" и "спонсора мероприятий", проводимых ассоциацией, значится МИД ФРГ, сообщает Bild. В 2017 году, указывает автор публикации Юлиан Рёпке, представители организации приглашались как в посольство Германии в Москве, так и в российский МИД.

"Однако, - замечает автор, - среди спонсоров и партнеров ассоциации фигурируют две организации, на которые стоит обратить особое внимание. Речь идет о государственном фонде "Русский мир", созданном в 2007 году Владимиром Путиным, и государственном Фонде поддержки публичной дипломатии имени Александра Горчакова, увидевшем свет в 2010 году по инициативе тогдашнего президента Дмитрия Медведева".

У эксперта по России из Европейского совета по международным отношениям Густава Гресселя нет и тени сомнений в том, для чего эти фонды были основаны и почему они финансируют различные организации в Европе.

"Речь идет о насаждении российских интересов, точки зрения и предпочтений в политическом дискурсе Запада, а также об увеличении числа тех, кто будет благосклонно к таковым относиться. (...) Основная цель финансирования - политическое влияние и пропаганда", - заявил эксперт в беседе с изданием.

"Иными словами: речь идет об оружии Кремля в гибридной войне против западного общества", - поясняет Рёпке.

Оба фонда, замечает автор, этого и не скрывают: "Так, в течение многих лет на сайте Фонда Горчакова говорилось о том, что там работают при помощи "мягкой силы". Несколько месяцев назад эта формулировка исчезла".

"Фонд "Русский мир", - продолжает автор статьи, - сам себя позиционирует в роли инструмента Кремля для ослабления и подрыва Запада изнутри. Исполнительный директор фонда Владимир Кочин на сайте организации рассуждает (...) о том, что его фонд поддерживает распространение русского языка, русской культуры и информации о России и жизни там. Работа фонда противодействует пропаганде, которая распространяется в Европе, особенно со стороны государств Евросоюза".

В германском МИДе, говорится в статье, так прокомментировали сотрудничество DRJUG с фондом "Русский мир" и Фондом поддержки публичной дипломатии: "Согласно информации самой ассоциации, за последний год она получала средства германо-польско-российского форума через Фонд имени Горчакова. С "Русским миром", по информации DRJUG, они не сотрудничают с 2016 года".

Странное заявление, пишет автор. DRJUG указывает фонд "Русский мир" в январе 2018 года в числе "партнеров по проектам". Кроме того, "ассоциация в июле 2017 года благодарила на странице в Facebook "Русский мир" за поддержку в "течение всего этого года".

"По всей видимости, испугавшись запроса Bild, который так и остался без ответа, и расследований со стороны МИД Германии, в четверг поддерживаемая Кремлем ассоциация убрала "Русский мир" из перечня "спонсоров и партнеров", - говорится в статье.

"Однако из-за суеты ассоциация, по всей видимости, упустила из виду, что коррективы следовало бы внести и на российскую страницу организации (...). Здесь "Русский мир" по-прежнему значится в качестве "партнерской организации", - указывает Рёпке.

"Немецкая ассоциация, которая получает финансирование, в том числе, от подобных прокремлевских фондов и использует их в качестве партнеров, либо наплевательски относится к угрозе враждебного влияния, либо уже выступает в роли инструмента для реализации путинских амбиций за границей", - говорит в беседе с Bild заместитель чешского аналитического фонда "Европейские ценности" Якуб Янда.

Критике логистическую и финансовую поддержку, которую МИД Германии оказывает ассоциации DRJUG, подвергает и специалист по России Грессель.

"Я считаю, - говорит он, - что не стоит прерывать контакты с молодым поколением россиян, но неужели это нужно делать через представителей режима? Можно заниматься организацией школьного, студенческого обмена, взаимодействовать в рамках программы поддержки партнерских городов и так далее".

"С трудом поддаются объяснению мотивы, которые стоят за действиями МИДа: вступать фактически в совместное предприятие с "Русским миром" и Фондом Горчакова - двумя кремлевскими проектами по оказанию влияния", - недоумевает Янда. "В то время как европейские спецслужбы предупреждают о намерении Кремля оказывать влияние, плохая идея приглашать Кремль в свою спальню", - говорит эксперт.

Если проследить активность ассоциации DRJUG на Facebook, то выясняется, что члены организации, замечает в заключение Юлиан Рёпке, в 2017 году были гостями Госдумы, российского МИДа и российского посольства в Берлине.