Глава Еврогруппы: "Статус-кво - это не вариант"

О предстоящих реформах европейского валютного союза говорит в интервью немецкому изданию Handelsblatt новый президент Еврогруппы Марио Сентено.

"Вы хотите расставить в еврозоне новые экономико-политические акценты?" - поинтересовались корреспонденты Рут Бершенс и Ян Хильдебранд.

"Политическая стратегия Еврогруппы зависит не от ее председателя. (...) Еврозона должна стать более надежной и устойчивой к кризисам. (...) Правдой является также и то, что нам в нашем еще очень молодом валютном союзе необходимо больше сближения. Одних только национальных реформ недостаточно. Нам нужна и общая политика. Ее отсутствие неблагоприятно для всех участников", - считает Сентено.

"В Германии коалиция ХДС/ХСС и СДПГ предлагает ввести общий инвестиционный бюджет", - заметили журналисты.

"Как экономист я скажу, что создание инвестиционного инструмента в валютном союзе имеет смысл. Благодаря этому бюджету можно было бы стимулировать инвестирование и стабилизировать экономику стран, пострадавшую от внезапного шока. Тем не менее, есть опасения, что это приведет к ложным стимулам", - полагает Сентено.

"Вы имеете в виду, что правительства могут надолго прибрать к рукам дотации из евробюджета и таким образом уклоняться от сложных реформ?" - спросили журналисты.

"Евробюджет не подразумевает постоянные денежные трансферы. Такой бюджет не может быть заменой реформам", - ответил политик.

"Еврокомиссия хочет интегрировать бюджет еврозоны в бюджет ЕС. Президент Франции Макрон выступает против. Что думаете Вы?" - поинтересовались журналисты.

"Оба варианта возможны. Прежде чем принимать решение, нам нужно в первую очередь определить цель бюджетных ресурсов. Они могут быть образованы как автоматический инструмент, который во время кризиса действует в качестве экономического стабилизатора. И нам также нужно определить, что именно значат инвестиции в данном контексте", - ответил Сентено.

"Возможности для проведения реформ сейчас выгодны, что бывает редко. В важных странах-членах ЕС прошли выборы, и они со свежими силами вступают в новый законодательный период. Во всех странах растет экономика, дефициты бюджета сокращаются. И, несмотря на все противоречия, поддержка европейской интеграции среди граждан велика. Такой уникальный шанс мы должны использовать", - отметил также политик.

"В Италии выборы пройдут в марте, и несколько партий выступают против дальнейших шагов в сторону интеграции. Вас это не беспокоит?" - задали вопрос журналисты.

"Во время прошедших важных выборов в Европе мы, однако, наблюдали нечто позитивное: когда граждане видят путь, благодаря которому можно усилить ЕС, тогда они выбирают правительства, которые что-то делают в этом направлении. Это мы видели на примере Нидерландов, Франции и Германии. Мы все извлекли выгоду из евро. Задачей политиков является показать эти преимущества гражданам", - считает Сентено.

Отвечая на вопрос о защите вкладов в ЕС, вызвавший много обсуждений, президент Еврогруппы отметил: "В банковском союзе общая система защиты вкладов в любом случае целесообразна. С помощью такой сети безопасности для банковской системы мы можем предотвращать массовое изъятие вкладов, которое могло бы иметь негативные последствия для всей еврозоны. Это было бы выгодно для всех граждан и предприятий. Касательно цели создания Схемы европейского страхования вкладов (European Deposit Insurance Scheme, Edis) уже существует единодушие".

"В вопросе сокращения рисков мы уже достигли чрезвычайных успехов, например, в развитии европейского надзора за банками. Со времен кризиса европейские банки увеличили собственный капитал на 560 млрд евро. (...) Мы должны дальше улучшать условия для инвесторов в Европе. Это становится все более актуальным, если посмотреть на развитие рынка в Китае и США", - отметил Сентено.

"Кризис принудил Европу к реформам. Сейчас дела в еврозоне снова идут лучше. Каждый министр финансов по-своему представляет, что нужно делать. Почему Вы оптимистично смотрите на то, чтобы довести до конца такие спорные проекты, как европейская защита вкладов?" - спросили интервьеры.

"Статус-кво - это не вариант. Мы должны прийти к компромиссам, даже если точки зрения сильно отличаются. Я смотрю на это позитивно: все страны еврозоны очень хорошо развились. Я уверен, что еврозона будет продолжать шаги в сторону интеграции в заметно большем согласии. Конечно, не все предложения совместимы друг с другом. Однако у нас достаточно участников в переговорах, чтобы найти хорошие решения", - полагает глава Еврогруппы.