Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
17 января 2018 г.
17 января 2018 г.

Лидия Смит | Independent

Древняя "замерзшая" гробница скифского царевича найдена в Сибири

"Нетронутый замерзший курган, в котором, по мнению исследователей, находятся останки скифской царственной особы, а также золотые сокровища, обнаружен в Сибири, - сообщает Лидия Смит в Independent. - Находке более 2800 лет. Считается, что это крупнейшее захоронение скифского царевича в регионе".

"Исследователь д-р Джино Каспари из Бернского университета (Швейцария) полагает, что нашел самую раннюю скифскую гробницу глубоко в болоте в российской республике Тыва, - говорится в статье. - Он совершил открытие, изучая спутниковые изображения долины Уюк, которую иногда называют Сибирской долиной царей из-за того, что в ней много захоронений".

"Д-р Каспари нашел круглую структуру в болоте у реки Уюк и совместно со швейцарско-российской командой подтвердил, что это, по-видимому, скифский погребальный холм, именуемый курганом, - сообщает автор. - Самые ранние царские гробницы состоят из каменной кладки с круговым расположением камер. Стены камер сделаны из лиственничных бревен".

Источник: Independent


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика
Rating@Mail.ru
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2018 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               