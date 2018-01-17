Потребление алкоголя в России действительно снизилось?

За последнее десятилетие потребление алкоголя в России снизилось на 30%, однако официальная статистика продажи спиртного маскирует рост черного рынка, пишет журналист французской газеты La Croix Оливье Таллес.

Надо ли отказаться от всех стереотипов об алкоголизме русских? Если верить статистическим данным ВОЗ, опирающимся на официальные данные о продаже вина, пива и спиртных напитков, то ситуация изменилась: русские, со средним показателем потребления алкогольной продукции в перерасчете на абсолютный алкоголь на душу населения в год в 12,2 литра, теперь пьют меньше, чем французы (13,3 литра), немцы (13,4 литра), не говоря уже о чемпионах мира в этой категории - литовцах с показателем в 18 литров в год, говорится в статье.

После десятилетней борьбы против алкоголизма властям удалось примерно на треть снизить продажу спиртного, упавшую на уровень, сопоставимый с показателем конца советской эпохи, когда Михаил Горбачев вел беспощадную войну с выпивкой, напоминает Таллес.

Губительные последствия алкоголизма - рост преждевременной смертности у мужчин, снижение средней продолжительности жизни - заставили Кремль изменить законодательство начиная с 2006 года: прекращение продажи алкоголя после 23 часов, запрет на рекламу, введение минимальной цены на водку, сильное повышение штрафов и наказаний за вождение в нетрезвом состоянии, указывает журналист.

Тем не менее, подобное инвертирование цифр маскирует реальность, трудно поддающуюся исчислению: продажи на черном рынке. По мнению профессионалов этого сектора, наблюдается постоянный рост кустарной дистилляции алкогольной продукции, ускользающей от статистики, отмечает автор статьи.

По оценке президента Союза производителей алкогольной продукции Игоря Косарева, доля черного рынка в общем потреблении алкоголя в России сейчас достигает 45%. Повышение официальных цен на водку опосредованным образом привело к тому, что самые бедные потребители обратились к алкогольной продукции нелегальной дистилляции и даже к непищевой продукции с содержанием алкоголя, которую можно купить в аптеке, говорится в статье.

"Легальный алкоголь стал слишком дорогим для части россиян, - недавно заявил руководитель Центра исследования федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. - Российский безработный может купить на свое пособие 20 бутылок заводской водки, по сравнению с 200 бутылками, которые может купить на пособие по безработице француз".

Все же эксперты в области здравоохранения склонны полагать, что правительственные меры, в сочетании с изменением образа жизни среднего класса в больших городах, постепенно претворяются в изменение менталитета. По данным опросов ВЦИОМ, более трети россиян говорят, что никогда не употребляют алкоголь, заключает Таллес.