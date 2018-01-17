Хаотическая инаугурация в каталонском парламенте

Хотя каталонские сепаратисты одержали победу на последних парламентских выборах, их разногласия могут осложнить формирование большинства. Тем более что из двоих руководителей один находится в изгнании, а другой в тюрьме, пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Мадриде Франсуа Мюссо.

Через три недели после выигранных каталонскими сепаратистами парламентских выборов от 21 декабря встает как никогда злободневный вопрос. Сепаратисты, организовавшие запрещенный референдум о самоопределении от 1 октября - и тем самым спровоцировавшие гнев и репрессии со стороны Мадрида, - действительно способны управлять этим беспокойным регионом? - задумывается автор.

С логической точки зрения, такая электоральная победа должны была бы дать сепаратистам полную свободу в действиях и поступках. И позволить им положить конец навязанному Рахоем взятию Каталонии под надзор (такая мера никогда не применялась за четыре десятилетия демократии), а также взять контроль над регионом. "Это был бы самый очевидный выход, - подчеркивает аналитик Энрике Гиль Кальво. - Несмотря на потрясения, пережитые этой осенью в Каталонии, которые пошатнули Испанию и погрузили страну в беспрецедентный институциональный кризис, сторонники независимости в этих выборах продемонстрировали гордое сопротивление диктату Мадрида. Теперь им предстоит взять бразды правления в свои руки".

Несмотря на благоприятную парламентскую арифметику, три сепаратистские партии все же столкнулись со сложно преодолимыми препятствиями. Самое важное из них касается "дела Пучдемона" - это настоящий политический водевиль с трагикомическими чертами. С конца октября глава регионального сепаратистского правительства Карлес Пучдемон находится в добровольном изгнании в Брюсселе: это бегство позволило ему ускользнуть от испанского правосудия (которое обвиняет его в "бунте" и "мятеже"), в отличие от его бывшего вице-президента и соперника Уриола Жункераса, который по тем же мотивам находится в заключении неподалеку от Мадрида. Вчера сепаратистский лидер настаивал на том, чтобы его вновь переизбрали на пост главы местного правительства, поясняет автор.

Вознамерившись управлять будущим правительством, Пучдемон при этом не собирается покидать Бельгию, пока не получит гарантию в том, что не окажется заключенным под стражу, едва он ступит на испанскую землю. Проблемой для него является то, что парламентский регламент не признает законной инаугурацию физически отсутствующего руководителя. Вчера депутаты независимого парламента ее ратифицировали. Испанский премьер-министр Мариано Рахой не отказал себе в удовольствии высмеять "абсурдную" гипотезу о "президенте по скайпу", передает Мюссо.

"Пучдемон примеряет на себя славный образ мессианского Улисса, просящего лишь о разрешении вернуться на родину, - иронизирует обозреватель Соледад Гальего-Диас. - Но его желания спотыкаются о суровую действительность".

На этом не останавливаются сложности сепаратистского лагеря. Его раздирают разногласия и внутренняя борьба. Бывшая правая рука Пучдемона Уриол Жункерас только и думает о том, чтобы стать его преемником, говорится в статье.

Другое существенное препятствие: имидж сепаратистов оказался сильно подпорчен в понедельник, когда барселонский суд утвердил обвинения в коррупции против партии "Демократическая конвергенция Каталонии", из которой возникла партия Пучдемона, и обязал ее выплатить 6,6 млн евро за "незаконные комиссионные, выплаченные за получение государственных подрядов". Но даже ослабленный сепаратистский лагерь по-прежнему представляет большую угрозу для Мариано Рахоя, отмечает журналист.