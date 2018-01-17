Эксперт по Северной Корее: Трамп должен разбомбить "фарфоровый трон" Ким Чен Ына

"Президенту Дональду Трампу не нравятся "дерьмовые дыры" - вот и пусть разбомбит "дыру" Ким Чен Ына, полагает эксперт по Северной Корее", - пишет Newsweek.

Специалист по Восточной Азии написал в ироничной статье, что Трампу следует подумать о том, чтобы взять на прицел "фарфоровый трон" Кима, дабы как следует напугать северокорейского диктатора, угрожающего США. "Мы можем применить 2000-фунтовую бомбу со спутниковой системой наведения, обрушив ее на горшок [Кима]", - написал в The Daily Beast Джеффри Льюис, директор Программы нераспространения оружия в Восточной Азии Института международных исследований Миддлбери (Калифорния, США).

"Это превосходная идея, - написал Льюис. - Уничтожение туалета оставит Ким Чен Ына без высоко ценимого живыми существами комфорта и одновременно продемонстрирует невероятную четкость американского высокоточного оружия, подвергнув риску Кима и его прихлебателей. Это станет безошибочным сигналом: мы можем убить тебя, пока ты справляешь большую нужду".

Льюис отреагировал на недавние призывы подвергнуть бомбардировкам Северную Корею на фоне новостей о том, что администрация Трампа рассматривает возможность "разбить нос" Киму - нанести адресный удар, который послал бы сигнал о превосходстве военного потенциала США и мог бы сдержать ядерные испытания изолированного государства, говорится в статье.