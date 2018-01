17 января 2018 г. Энн Барнард | The New York Times Силы, опирающиеся на американскую поддержку, могут укрепить курдский анклав в Сирии "План создания на северо-востоке Сирии новых пограничных сил, которые будут действовать под руководством курдов и при поддержке США, спровоцировал в регионе опасения, что США способствуют укреплению автономного курдского анклава, способного еще сильнее расколоть страну", - пишет The New York Times. "Силы численностью 30 тыс. человек, против создания которых категорически выступают Россия, Турция, Иран и сирийское правительство, могут также стать "искрой", из которой разгорится новая фаза войны, стравив между собой американских союзников и втянув США еще глубже в конфликт", - отмечает журналистка Энн Барнард. Официальные лица курдов и США заявили во вторник, что пограничные силы помогут оборонять и сохранять часть северо-восточной Сирии, которая контролируется "Сирийскими демократическими силами" (SDF, вооруженные формирования под руководством курдов, опирающиеся на поддержку США) и фактически стала полуавтономной зоной. "Они также сказали, что США взяли на себя обязательство как минимум два года поддерживать эти силы", - говорится в статье. Во вторник официальный представитель SDF Мостафа Бали заявил, что пограничные силы будут, в сущности, реорганизованным вариантом SDF: их бойцы будут "профессионально, хорошо обучены в качестве пограничников" и будут размещены у некоторых отрезков границ Сирии с Турцией и Ираком, чтобы предотвратить возрождение "Исламского государства"*; эту задачу Бали назвал "нравственным долгом". По его словам, силы также будут охранять линию, которая отделяет территорию под контролем SDF, от районов, удерживаемых сирийскими правительственными силами примерно вдоль реки Евфрат", - сообщает газета. Издание отмечает: правительство Сирии, Россия и Иран, а также большинство группировок сирийской оппозиции - против какого-либо раздела Сирии. Турция выступает резко против существования полуавтономного образования сирийских курдов, которое граничило бы с районами проживания курдов в самой Турции, и грозится, что уже сегодня вторгнется в Африн - другой анклав сирийских курдов. Мнения американских аналитиков о новых пограничных силах в Сирии сильно разошлись, отмечает Барнард. "Смысл в том, чтобы гарантировать, что ИГИЛ* действительно разгромлено и условия для его возрождения устранены, - говорит Эндрю Дж.Тейблер (Washington Institute for Near East Policy). - Это делается не для создания некого "Курдистана" или анклава в долгосрочной перспективе". Но Джошуа М.Лэндис (Оклахомский университет) написал в интервью по электронной почте, что США фактически "поддерживают независимое государство к северу от реки Евфрат", которое контролирует значительную часть нефтегазовых месторождений Сирии и крупнейшую плотину с ГЭС, а также имеет собственную армию и программу школьного обучения на курдском языке. "Оно превратится в фактическое государство под управлением кудров, если США будут и впредь защищать и финансировать его", - полагает Лэндис. "По словам Лэндиса, эти силы - возможно, не столько результат долгосрочных обязательств перед курдами, сколько "фиговый листок", прикрытие для сохранения американского присутствия в противовес иранским силам в этих местах", - пишет издание. "На фоне этих неясностей курды подстраховываются. Они сотрудничают не только с американцами, но также, все более открыто, с россиянами. По словам аналитиков и официальных лиц, сохранение каналов связи с россиянами дает курдам рычаги влияния на США и Турцию, а также обеспечивает им "запасной выход" - способ помириться с сирийским правительством, если все остальные варианты не сработают", - говорится в статье. Как бы то ни было, спор вокруг новых пограничных сил порождает новые препятствия для переговоров о завершении войны в Сирии, подытоживает журналистка. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ. Источник: The New York Times