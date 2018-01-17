Война на Украине - это рассадник ВИЧ

В период с 2010 по 2016 год количество ВИЧ-инфицированных на Украине, согласно данным UNAIDS, увеличилось в два раза с 120 тыс. до 240 тыс. человек, передает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"В то время как процент новых заражений в 2012 году стабилизировался, позднее эпидемия снова набрала обороты, чему, очевидно, способствовала война на востоке страны. Это показывают новые генетические исследования вируса украинских пациентов, которые были проведены Татьяной Васильевой из Оксфордского университета и Гкикасом Магиоркинисом из Афинского университета", - сообщается в публикации.

Согласно исследованиям, вирус ВИЧ в больших масштабах был "экспортирован" из районов боевых действий около Луганска и Донецка на востоке страны в Киев, Одессу, а также в районы, граничащие с Польшей. Такая "транспортировка вируса" однозначно увеличилась с конца 2013 года, утверждают исследователи.

"Предположительно, на своем новом месте вирус распространялся из-за незащищенных половых связей. Как показывает опыт, на любой войне возникает не только больше незащищенных половых контактов с разными меняющимися партнерами, но и больше изнасилований", - отмечается в публикации.

"В позднем диагностировании и отсутствии лечения война виновата лишь отчасти. Уже до 2013 года в стране было мало денег для проведения достаточного количества анализов", - говорится далее.

"Вслед за эпидемией ВИЧ на Украине, а также в России и других странах с повышенным риском среди инфицированных, а также других людей распространяются вирусы гепатита С и туберкулезные бактерии. Драматичной ситуация становится из-за того, что все чаще встречаются полирезистентные формы возбудителя туберкулеза. А это является опасностью не только для пораженных стран", - отмечает автор в заключение.