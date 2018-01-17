Смертельные выстрелы сотрясают Балканы

"О преступнике или преступниках пока ничего не известно - однако убийство сербского политика Оливера Ивановича уже имеет политические последствия. Ситуация и без этого преступления была опасной", - пишет Кено Верзек на страницах немецкого издания Der Spiegel.

"Мафиозные убийства в той или иной степени являются для балканских стран повседневностью. Однако это убийство с большой вероятностью было политическим, - пишет журналист. - После нескольких лет хрупкого относительного спокойствия оно может снова вызвать напряженность на Западных Балканах".

Развивая тему политических последствий убийства, автор статьи пишет: "Во вторник в Брюсселе должен был возобновиться давно прерванный диалог между Сербией и Косово о нормализации отношений. Однако он так и не начался - сербская делегация отреагировала на убийство, вернувшись в Белград".

"Уже сейчас очевидно, что убийство используется для политических целей. Последствия для всего региона могут быть очень серьезными", - заявила в разговоре со Spiegel белградский политолог Елена Милич. Руководитель фонда "Открытое общество" в Косово считает, что полиция Косово должна быстро и очень эффективно провести расследование - только так можно избежать политических манипуляций.

"Убийство Ивановича произошло в исключительно критической политической ситуации. Отношения между Сербией и Косово достигли низшей точки за последние несколько лет", - отмечает автор статьи.

"Косово сейчас, за несколько недель до 10-летнего юбилея независимости, находится в политическом, экономическом и социальном кризисе. (...) В экономическом и социальном смысле большинство жителей Косово находятся в жалком положении - страна страдает от бедности и организованной преступности. Однако пока многим людям в Косово приходится выживать на несколько сотен евро в месяц, финансовые дела у премьер-министра Харадиная идут хорошо. Зимние каникулы он провел со своей большой семьей в Швейцарии - в люкс-отеле на богатом горнолыжном курорте Санкт-Мориц", - говорится в статье.