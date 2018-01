17 января 2018 г. Уолтер Сим | The Straits Times Россия возмущена размещением ракет в Японии "Россия резко осудила решение Японии разместить на своей территории новую систему ПРО наземного базирования, произведенную в США", - пишет корреспондент The Straits Times Уолтер Сим. "Это побудило министра обороны Японии Ицунори Онодэру во вторник заверить Москву, что новая система Aegis Ashore будет иметь "чисто оборонительное предназначение", - отмечает автор. В декабре Япония подтвердила, что приобретет у США две батареи Aegis Ashore. Их развертывание намечено, самое раннее, на 2023 год. "Япония будет управлять Aegis Ashore самостоятельно, они не будут нести никакой угрозы окрестным странам, в том числе России", - сказал во вторник Онодэра. Джеймс Браун (отделение Университета Тэмпл в Японии) в интервью газете заявил, что опасения России "нельзя списать на паранойю". "Россия полагает, что США пытаются окружить ее системами ПРО, ослабляющими ее стратегические силы сдерживания", - сказал эксперт. Он добавил: Москва полагает, что США используют северокорейскую угрозу в качестве "удобного предлога для эскалации размещения таких систем в Восточной Азии". Это породило опасения, что передача контроля над спорными Южными Курилами в руки Токио повлечет за собой строительство американских военных баз на этих островах. Между тем премьер-министр Японии Абэ надеется в мае договориться с Путиным о Южных Курилах. "Однако, сказал Браун, нынешняя размолвка из-за ракетной системы американского производства может стать помехой для планов Токио", - пишет издание. Источник: The Straits Times