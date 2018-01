17 января 2018 г. Том Парфитт | The Times Российская ядерная торпеда - "угроза для прибрежных городов" Россия разрабатывает подводный "ядерный дрон", который может быть использован, чтобы разрушить прибрежные города, передает со ссылкой на просочившийся в прессу документ Пентагона корреспондент британской The Times Том Парфитт. Проект "Обзора ядерной политики" на 2018 год сообщает, что Москва работает над "новой межконтинентальной ядерной подводной автономной торпедой" в рамках "множественных усилий по модернизации" своей "ядерной триады", говорится в статье. "О подозрениях, что такое оружие существует, стало известно в 2015 году, когда источники из минобороны США сказали, что Пентагон присвоил кодовое имя "Каньон" "транспортному средству для подводной атаки с ядерной боеголовкой", разрабатываемому в России, - говорится в статье. - Затем российское государственное телевидение "случайно" показало военачальника, рассматривающего схему оружия". Как сообщает автор, иллюстрация показывала то, что описывалось как океаническая многоцелевая система "Статус-6", включающая две потенциальных подводных лодки-носителя и самодвижущуюся торпеду - по сути, огромный подводный дрон с ориентировочной дальностью 10 тыс. км и скоростью 185 км/ч. Согласно тексту на схеме, система будет применяться для "поражения важных объектов экономики противника в районе побережья и нанесения гарантированного неприемлемого ущерба территории страны путем создания зон обширного радиоактивного заражения, непригодных для осуществления в этих зонах военной, хозяйственно-экономической и иной деятельности в течение длительного времени", информирует журналист. "Звучали предположения и о том, что схема была показана не случайно, а скорее с целью дезинформации со стороны России или попытки запугать США, - добавляет Парфитт. - Однако просочившийся обзор стратегии Пентагона, опубликованный HuffPost, указывает на то, что США воспринимают это оружие всерьез". Источник: The Times