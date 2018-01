17 января 2018 г. Дрю Харуэлл | The Washington Post Компании спешат собирать информацию, которая недавно стала настоящим сокровищем: параметры наших фигур Первый шаг к покупке костюма в сети Indochino - предоставление магазину своих персональных данных, отмечает The Washington Post. "Продавец, вооруженный "айпадом", измеряет чуть ли не все части тела покупателя: устанавливает расстояние между пупком и ягодицами, обхват коленей и т.д. и т.п", - пишет журналистка Дрю Харуэлл. Затем покупатель получает костюм, сшитый по его меркам. "Но данные о фигуре покупателя никуда не деваются: руководство компании надеется создать "информационную модель-образец", которая увяжет параметры фигуры покупателя с его историей просмотра рекламы, историей покупок и денежных трат", - пишет издание. "Теперь компании в сфере одежды считают параметры фигур одним из своих ценнейших сокровищ, а миллионы американцев все чаще предлагают компаниям свои заветные персональные данные, стремясь приобрести вещи, которые сшиты на заказ или лучше подходят им по размеру", - говорится в статье. Но не слишком ли много личной информации мы разглашаем ради того, чтобы костюмчик сидел? - задается вопросом издание. Автор перечисляет вопросы, на которые должна ответить новая покупательница интернет-магазина Stitch Fix: есть ли у нее дети, беременна ли она в данный момент, когда ей рожать, размер одежды и бюстгальтера, обхват талии, возраст, место работы и место жительства, какие части тела она хотела бы подчеркнуть одеждой или, наоборот, отвлечь от них внимание, любит ли она рисковать и т.п. "На основе этих данных алгоритмы просматривают ассортимент Stitch Fix и передают варианты на выбор сотруднику-человеку - "стилисту", который решает, что отправить покупательнице или покупателю. Покупательница оплачивает вещи, которые ей понравились, а все, что не понравилось, может вернуть в магазин. Однако она не может зайти на сайт и выбрать что-то сама; ей остается выбирать только из того, что ей порекомендуют алгоритмы", - говорится в статье. "Компания утверждает, что может лучше оценить персональный стиль, получив доступ к аккаунтам покупателей в Pinterest и Instagram, и многие покупатели охотно предоставляют его. Руководители компании говорят, что некоторые заходят и дальше - делятся подробностями о важных событиях в своей жизни: новой работе, недавнем разводе, о планах поехать в отпуск или о назначенных похоронах, - дабы сформулировать, какую одежду они ищут", - пишет издание. Многие фирмы заявляют, что ни с кем не делятся собранной информацией о мерках и не продают ее, поскольку в ней - их огромное конкурентное преимущество. Но эксперты опасаются, что однажды они не устоят перед соблазном торговать информацией о параметрах тела, которая может быть невероятно ценной для рекламной индустрии и страховых медицинских компаний. "Либо информация может стать добычей хакеров. Пароли можно менять, а размер фигуры - невозможно", - отмечает издание. Со своей стороны, компании заявляют, что массовый сбор данных неизбежно изменит то, как мы все выбираем в магазинах одежду. По мнению Эрика Колсона, руководителя отдела алгоритмов в Stitch Fix, через пять лет мы сами подивимся, как могли бродить по торговым центрам в поисках вещей по своему вкусу. По мнению издания, следующий шаг к сбору информации о параметрах тела не будет основываться на анкетах. В прошлом году Amazon выпустил на рынок фотовидеокамеру Echo Look. "Она фотографирует, во что одет пользователь, и (по формулировке компании) высказывает "стороннее мнение о том, какой наряд смотрится лучше всех". Сотрудник Amazon сообщил на условиях анонимности, что опция Style Check использует данные о людях, чтобы усовершенствовать свои алгоритмы", - говорится в статье. "В прошлом году эта компания также приобрела стартап Body Labs, создающий трехмерные модели тела, а недавно подала заявку, чтобы запатентовать зеркало с функцией "смешанной реальности" - способное "отразить", как человек будет выглядеть в "виртуальной" одежде", - сообщает издание. Источник: The Washington Post