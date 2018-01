17 января 2018 г. Джон Маккейн | The Washington Post Господин президент, прекратите нападки на прессу Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн вспоминает в The Washington Post о том, как вышедший в отставку президент Рональд Рейган учредил Премию свободы им.Рональда Рейгана, которая вручается борцам за свободу. Рейган понимал, какой огромный вес имеют его слова как лидера свободного мира и использовал их "чтобы вдохновить беспрецедентное распространение демократии по всему миру", указывает политик. "По-видимому, президент Трамп не понимает, что его риторика и действия вызывают такой же отклик. Он пригрозил продолжить свои попытки дискредитировать свободную прессу, вручая "награды за фальшивые новости" репортерам и новостным агентствам, с точкой зрения которых он не согласен. Известно Трампу или нет, но за его усилиями в данной области пристально наблюдают зарубежные лидеры, уже использующие его слова как прикрытие, когда они затыкают рот прессе, подрывая один из основных столпов демократии", - говорится в статье. "По данным Комитета по защите журналистов, 2017 год был одним из самых опасных для журналистов: организация задокументировала 262 случая задержания журналистов за их профессиональную деятельность. Репортеры по всему миру сталкиваются с запугиванием, угрозами насилием, притеснениями, преследованиями. Иногда их даже убивают. Все это происходит, потому что правительства прибегают к жестокой цензуре, чтобы заставить правду замолчать", - сообщает Маккейн. "Кроме того, из-за попыток Трампа подорвать позиции свободной прессы стало труднее призвать к ответственности репрессивные правительства, - утверждает конгрессмен. - Десятки лет диссиденты и правозащитники рассчитывали на то, что их борьбе за свободу будут содействовать независимые расследования коррупции в правительствах. Но постоянные вопли о "фальшивых новостях" подтачивают эту разновидность репортажей и лишают активистов одного из самых мощных инструментов выражения особого мнения". "В конечном счете, свобода информации критически важна для успеха демократии. Общества становятся лучше, сильнее и эффективнее, если общественность информирована и вовлечена в происходящее. Свобода информации побуждает творцов политики наилучшим образом представлять не только наши интересы, но и наши ценности, - пишет Маккейн. - Журналисты играют важную роль в продвижении и защите демократии и наших неотчуждаемых прав, и необходимо, чтобы они свободно могли делать свою работу. Только правда и прозрачность могут быть гарантией свободы". Источник: The Washington Post