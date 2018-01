17 января 2018 г. Фелисия Шварц | The Wall Street Journal Как Дональд Трамп перевернул внешнюю политику США с ног на голову Стремясь исправить "недостатки" внешней политики Барака Обамы, Дональд Трамп "перетасовал колоду": "возвысил арабских лидеров Персидского залива, оттолкнул европейцев и воздержался от некоторой жесткой риторики, обычно предназначенной для руководителей Китая и России", пишет журналистка The Wall Street Journal Фелисия Шварц. Впрочем, добавляет она, один сотрудник Белого дома отметил, что Трамп установил дружеские отношения с премьером Канады Джастином Трюдо и президентом Франции Эммануэлем Макроном, а "они не из той категории, что по душе Трампу". "Трамп заставил дипломатов по всему миру пытаться понять, что именно для них означает его концепция "Америка прежде всего", - пишет Шварц. При этом Трамп упоминал, по его словам, ошибки Обамы почти каждый раз, когда объявлял о важном повороте во внешней политике: "от выхода из Парижского соглашения по климату, признания Иерусалима столицей Израиля до недавней угрозы отказаться от ядерного соглашения с Ираном". Эксперт по Ближнему Востоку из Американского института предпринимательства Эндрю Боуэн прокомментировал: "Он считает, что президент Обама выбрал неправильный курс и неправильных союзников, и он выбирает тех, которые сделают Америку великой. В его внешней политике есть определенная личная одержимость отменой решений президента Обамы". Журналистка The Wall Street Journal продолжает: "С момента вступления в должность в прошлом году Трамп выстраивал тесные связи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, саудовским принцем Мухаммедом Бин Салманом, президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси и президентом Филиппин Родриго Дутерте - у всех них были особенно прохладные отношения с Обамой". В то же время Трамп "воздерживался от критики" в адрес Владимира Путина и "расхваливал" свои отношения с Си Цзиньпином. Между тем "многие лидеры осознали, что лесть в адрес Трампа может принести выгоду", отмечается в статье. "Все президенты смотрят на мир с точки зрения личностей и вопросов личного характера, но этот президент в большей степени, чем большинство других, оценивает все по тому, как люди на него реагируют", - сказал изданию эксперт из Центра Уилсона Аарон Дэвид Миллер. Автор статьи подчеркивает: "Большинство европейских лидеров не поторопились польстить Трампу, и результат налицо". "Сосредоточенность Трампа на отношениях прежде всего с теми, кто льстит, также придала храбрости ряду лидеров на Ближнем Востоке. Некоторые дипломаты говорят, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед Бин Салман смог воспользоваться теплыми чувствами Трампа к Саудовской Аравии, чтобы продвигать свои интересы", - пишет The Wall Street Journal. "Вместе с тем, по словам чиновников и экспертов, Трамп сумел успешно сохранить международную коалицию по борьбе с "Исламским государством"*, и Ирак недавно объявил победу над экстремистами", - говорится в статье. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: The Wall Street Journal