17 января 2018 г. Ребекка Боллхауз | The Wall Street Journal Трамп встретился с лидером Казахстана в рамках его визита в Белый дом "Во вторник президент Дональд Трамп принял в Белом доме президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, похвально отозвавшись об отношениях двух стран", - сообщает The Wall Street Journal. Он поблагодарил Казахстан, который в прошлом месяце стал страной-председателем Совбеза ООН, за "оказание решающей помощи" силам США в Афганистане и за поддержку попыток США повернуть вспять программу Северной Кореи по созданию ядерного оружия. Назарбаев, отметив, что Казахстан унаследовал ядерное оружие после распада Советского Союза, но потом отказался от своего арсенала, заявил, что его страна обладает "моральным правом говорить с государствами, которые стремятся получить ядерное оружие", в том числе с Северной Кореей. Назарбаев также сказал, что он "очень пристально следит за динамикой" отношений между США и Россией, которые "внезапно оказались на дне пропасти". Визит Назарбаева также привлек внимание к деловым отношениям Трампа с казахскими бизнесменами в прошлом, отмечает издание. Здание Trump SoHo в Нью-Йорке было построено девелоперской компанией Bayrock Group казахского бизнесмена Тевфика Арифа, напоминает автор. На вопрос в Овальном кабинете во вторник о том, какой объем казахского финансирования получило Trump Soho, Трамп пожал плечами и сказал: "Понятия не имею". Источник: The Wall Street Journal