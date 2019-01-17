Шанс для ядерного разоружения?

"Договор о РСМД все еще действует, однако вербальное нагнетание возможных сценариев гонки вооружений заглушает публичные требования о прояснении ситуации, - пишет на страницах Frankfurter Rundschau пресс-секретарь германского отделения Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) Анне Бальцер. - Возможность воспрепятствовать расторжению договора отодвигается на второй план. Если договор о РСМД действительно будет расторгнут, в Европе снова могут быть размещены ядерные ракеты средней дальности".

"Разрушается важный элемент контроля над ядерными вооружениями в Европе. Кроме того, обостряются и без того напряженные отношения между странами НАТО и Россией. Это, - констатирует автор статьи, - не может быть хорошим основанием для продления истекающего в 2021 году договора об ограничении стратегических вооружений США и России".

"Во времена, когда аннулируются многосторонние соглашения и достижения, как, например, соглашение с Ираном (JCPOA), сдержанность немецкого правительства может быть воспринята как допущение индивидуалистического подхода и ядерной гонки вооружений", - считает Бальцер.

В 2017 году, напоминает она, 122 государствами был принят Договор по запрещению ядерного оружия. В настоящий момент идет процесс его ратификации, и в 2020 году договор мог бы вступить в силу.

"То, что правительство ФРГ не участвует в этом процессе, - это внешнеполитическая трагедия. Правительству Германии следует присоединиться к договору о запрещении ядерного оружия и тем самым направить сильный сигнал из центра Европы всем тем государствам, которые думают, что благодаря ядерному оружию они могут обрести престиж и власть. Только так (...) немецкое правительство может доказать, что в Европе не будут размещены новые ракеты средней дальности", - призывает Бальцер.