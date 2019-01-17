Путин в Белграде рядом с Вучичем

"Российский президент проводит визит в Сербию, чтобы утвердить там российское влияние наперекор Западу", - пишет обозреватель Le Figaro Изабель Лассер.

"В начале 2000-х годов война закончилась, однако Западные Балканы вновь стали полем идеологической битвы между Востоком и Западом, новой линией фронта между конкурирующими влияниями Запада и России", - пишет Le Figaro.

"Двадцать лет спустя, на фоне того, как власть президента Александра Вучича в течение нескольких недель оспаривается на улицах Белграда, Владимир Путин предпринимает символический визит в столицу Сербии, о которой он часто говорил, что она является самой близкой союзницей России", - отмечает Лассер.

"Прочная дружба между Россией и Сербией опирается на историю, политику и религию. Два славянских и православных народа долгое время жили при коммунистических режимах, которые почувствовали себя униженными из-за распада их стран, Югославии и СССР. Эта близость, основанная на культуре, а также на прагматизме и геополитике, никогда не прекращалась и после падения Берлинской стены", - говорится в публикации.

"С тех пор Россия использует Сербию, чтобы проецировать свое влияние на Балканы, восстановить былую сферу влияния Советского Союза, взять реванш в холодной войне и противостоять все большему расширению присутствия Турции, в частности, в Боснии и Косово", - указывает Лассер.

"Газовые контракты, продажа оружия, политическое влияние, инвестиции в СМИ. Глубокое влияние России на славянских братьев распространяется во всех сферах. Однако оно, прежде всего, направлено на противодействие продвижению в регион западных учреждений, НАТО и Евросоюза", - считает обозреватель.

"Путин не мог выразиться яснее. Накануне своего приезда в Белград российский президент в интервью сербским СМИ обвинил США и Запад в "дестабилизации" Балкан, - передает автор статьи. "Если говорить о ситуации на Балканах, то серьезным дестабилизирующим фактором здесь является линия США и некоторых западных стран, направленная на закрепление своего доминирования в регионе",- сказал Путин. Далее Владимир Путин упрекнул НАТО: "Сегодня альянс пытается укрепить своё присутствие на Балканах. Однако тем самым он лишь воссоздаёт разделительные линии на европейском континенте, грубо нарушает принцип неделимости безопасности".

В среду, напоминает автор статьи, состоялась большая пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова, который изобличил "стремление США загнать балканские страны в НАТО поскорее и прекратить какое-либо влияние России в этом регионе". И предупредил: "Конечно же, мы не можем соглашаться с теми, кто говорит, что России нет места на Балканах".

"Находящаяся на стыке между Востоком и Западом, стоящая одной ногой в России и другой ногой в Европе, Сербия колеблется. Москва, безусловно, предпочла бы сдвинуть баланс в свою сторону. Что касается сербского президента, то он, в первую очередь, ждет от старшего русского брата политической поддержки перед лицом массовых протестов", - резюмирует Le Figaro.