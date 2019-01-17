Москва становится витриной технологии распознавания лиц

"Российская столица объявила о массовом внедрении этой технологии, позволяющей установить личность человека за долю секунды", - пишет корреспондент Le Figaro Пьер Авриль.

"Это будет круто: преступники будут держаться подальше от Москвы, здесь им уже не спрятаться", - радостно написал мэр российской столицы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте", объявив три дня назад о внедрении в своем городе системы распознавания лиц. Эта цифровая технология, позволяющая за долю секунды идентифицировать человека среди сотен тысяч субъектов, поставленных на учет в базе данных, станет частью повседневной жизни 12 млн москвичей. В течение года они уже послужили "подопытными кроликами" во время Чемпионата мира по футболу, вместе с 850 тыс. иностранных болельщиков, посетителей стадиона "Лужники" и фан-зон - и жителей города это нисколько не смущает", - отмечает журналист.

"Теперь мы продолжим использовать эти интеллектуальные ресурсы, чтобы обеспечить безопасность наших горожан и гостей, приезжающих во время крупных мероприятий", - подтвердил Владимир Черников, руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

"Семь тысяч новых камер, оборудованных программой распознавания лиц, недавно были установлены на улицах столицы, всего уже действуют 167 тыс. камер системы видеонаблюдения", - говорится в публикации.

"К 2024 году министерство образования намеревается оснастить все школы страны таким оборудованием, считающимся "не очень дорогим" средством безопасности. Рынок технологии распознавания лиц, где теснят друг друга десятки российских стартапов, становится государственной экономической задачей. Всемирно признанные эксперты этой технологии, в частности, обучались на факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ", - указывает Авриль.

"Россия входит в число наиболее передовых стран в этой области", - с удовольствием отмечает Михаил Иванов, генеральный директор NtechLab - компании, предоставляющей технологию распознавания лиц, где трудится команда из 50 человек, совладельцем которой является госкорпорация "Ростех", в свою очередь, руководимая приближенным Владимира Путина, пишет издание.

"Развитие таких технологий, нередко оказывающееся на плохом счету в западных демократиях, не вызывает никаких дебатов в России, что вызывает обеспокоенность Станислава Шакирова, директора "Роскомсвободы" - НПО, борющейся за свободу информации, передает автор статьи. "Мы должны осуществлять общественный контроль за этими системами, иначе существует риск того, что они будут использованы в политических целях", - предостерегает активист.

"В настоящий момент российский потребитель зачарован этой технологией, не зная о том, что любая карточка постоянного покупателя в магазине означает согласие на использование его лица посредством информационных технологий", - комментирует Авриль.

"В конце концов, посадка в российские автобусы и метро, а также оплата билета скоро будут производиться с помощью системы распознавания лиц. "Вопрос о защите и использовании данных, - спешат уточнить стартапы в этой сфере - не относятся к нашей компетенции", - заключает издание.