Ешь только 43 грамма мяса в день, спаси мир

"У человечества серьезная проблема с питанием, - отмечает немецкий журнал Der Spiegel. - Наши пищевые привычки вредят не только Земле, но и нашему здоровью. Неполноценно питаются около 3 млрд человек - это 40% мирового населения. В то время как 820 млн человек не хватает еды, около 2,2 млрд человек имеют лишний вес или даже страдают ожирением".

"Как следствие глобального набора веса растет риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака", - указывает журналистка Юлия Кеппе.

Одновременно, согласно подсчетам 37 экспертов из 16 стран, для производства продуктов питания используется примерно 40% поверхности Земли и 70% пресной воды. Кроме того, оно на 30% является причиной парникового эффекта. Исследование ученых было опубликовано в научном журнале The Lancet.

Ученые, отмечает Кеппе, считают, что люди способны организовать свое питание так, чтобы не разрушать природу, однако для этого человечеству придется приложить усилия.

"Исследователи требуют вдвое сократить потребление таких продуктов, как говядина и сахар. Количество здоровых продуктов, прежде всего, фруктов и овощей, наоборот, нужно удвоить. Ученые подчеркивают, что масштаб необходимых изменений зависит от конкретной страны", - передает издание.

Исследователи разработали ежедневное меню, которое должно сохранить как наше здоровье, так и окружающую среду. Меню, среди прочего, предусматривает употребление в день 7 граммов свинины и 7 граммов говядины или баранины, 29 граммов мяса птицы, 28 граммов рыбы, 13 граммов яиц, 30 граммов сахара, 550 граммов овощей и фруктов (из них только 50 граммов крахмалсодержащих сортов), 230 граммов цельнозерновых продуктов, таких как рис, пшеница или кукуруза, 125 граммов чечевицы, орехов и гороха, 250 граммов молочных продуктов, 50 граммов масла и жиров.

"Конечно, никто не может есть в день ровно 7 граммов говядины, - поясняет Кеппе. - Однако этот расчет призван показать, что шницель на обед и бутерброд с салями на ужин - это слишком много".

Но каким образом можно реализовать такое предложение? Исследователи считают, что необходимо сильно ограничить рекламу нездоровых продуктов питания и скорректировать цены на продукты в соответствии с расходами на защиту окружающей среды, возникающими при их производстве. Также необходимо вдвое сократить количество пищевых отходов. "По данным министерства продовольствия и сельского хозяйства ФРГ, один житель Германии в среднем за год выбрасывает 55 кг продуктов питания. Если учесть и промышленность, общее количество пищевых отходов составит 11 млн тонн в год", - указывает журналистка. Исследователи, продолжает Кеппе, также советуют повысить урожайность, например, с помощью устойчивых к засухе растений, и использовать меньшее количество земельных участков для сельского хозяйства.

Целесообразна ли предложенная стратегия? Франциска Шюнеманн из Института мировой экономики в Киле сомневается в том, что людей можно "приучить" к другому питанию. "Питание, - отмечает эксперт, - это очень, очень эмоциональная вещь".