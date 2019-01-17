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17 января 2019 г.
17 января 2019 г.

Корреспондент | Der Standard

Увеличение рабочего времени всего лишь на один час в неделю влияет на здоровье

"Увеличение рабочего времени всего лишь на один час в неделю может отрицательно сказываться на здоровье людей. Об этом свидетельствует исследование немецких ученых из Галле-Виттенбергского университета и Университета Эрлангена-Нюрнберга, опубликованное недавно в журнале Labour Economics", - сообщает австрийское издание Der Standard .

Чтобы установить такую взаимосвязь, исследователи изучили данные SOEP, социально-экономического исследования, регулярно проводимого в Германии уже более 30 лет и охватывающего более 12 тыс. немецких семей. Опросы об образовании, здоровье, доходах, профессиональной деятельности и удовлетворенности жизнью ежегодно проходят одни и те же люди, что "позволяет проследить долгосрочные тренды и реакции на внешние изменения, например, изменения рабочего времени", отмечает Кристоф Вундер, один из авторов нового исследования. Для анализа ученые использовали данные, собранные с 1985 по 2014 год.

"Ученые обнаружили, что увеличение рабочего времени всего лишь на один час, может иметь значительные последствия: здоровье респондентов ухудшилось на 2%, а количество визитов к врачу выросло на 13%", - говорится в статье. Особенно негативно увеличение рабочего времени сказывается на женщинах, а также на семьях с маленькими детьми - ученые связывают это с тем, что увеличение времени, проводимого на работе, приводит к цейтноту в личной жизни.

"Исследование не позволяет сделать выводы об оптимальной продолжительности рабочей недели, однако демонстрирует, какие последствия может иметь даже небольшое изменение", - резюмирует Der Standard.

Источник: Der Standard


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