Британцам нужен тайм-аут

С момента эпохального поражения Терезы Мэй в британском парламенте, когда Палата общин отвергла ее сделку по "Брекзиту", на упорядоченный выход страны из Евросоюза, кажется, больше нет надежды, констатирует журналист швейцарского издания Tages-Anzeiger Кристоф Мюнгер.

Лондонская драма, пишет автор статьи, напоминает фильм "Бунтарь без причины", речь в котором идет о необычной гонке: соперники мчатся на автомобилях к обрыву над океаном. Победит тот, кто последним выпрыгнет из машины.

"В сегодняшнем британском варианте соревнуются друг с другом парламент и правительство, - отмечает Мюнгер. - Здесь последствия прыжка через пропасть тоже были бы трагичными: на фоне мучительной неопределенности экономика уже пребывает в стагнации, правительство размышляет о чрезвычайных мерах, полиция опасается километровых пробок из грузовиков в Дувре, а супермаркеты ждут панических закупок, так как товары больше не смогут беспрепятственно поставляться с континента на Британские острова".

"Более серьезными, вероятно, могут быть политические последствия для Соединенного Королевства. (...) Когда шотландцам представится возможность выбора, они, вероятно, отвернутся от Лондона и повернутся к Европе. Но, в первую очередь, "Брекзит" укрепит позиции молодых жителей Северной Ирландии, которые хотят объединиться с республикой Ирландия", - говорится в статье.

"С учетом таких сценариев британцам срочно нужен тайм-аут, пауза, для того, чтобы отдышаться и собраться с мыслями, - уверен журналист. - Нация, переживающая коллективный нервный срыв, не сможет принять здравое решение".

Роль "труднопредсказуемого фактора власти" не предусмотрена для народа в Великобритании, однако в июне 2016 года, когда в стране состоялся референдум о выходе из ЕС, представительная демократия, отмечает Мюнгер, внезапно превратилась в прямую.

"Однако это также дает шанс на решение ситуации, в случае, если народ подключат к преодолению текущего кризиса, а именно дадут ему возможность еще раз высказать свое мнение относительно "Брекзита", - полагает автор статьи. - Представляется возможным двухэтапный подход: сначала британцы могли бы проголосовать по сделке Терезы Мэй, которую так решительно отверг парламент. Не исключено, что народ примет решение, отличное от мнения депутатов. (...) Если же народ отклонит сделку Мэй так же, как парламент, необходимо по возможности быстро провести второй референдум. На этот раз речь на нем могла бы идти о том, хотят ли британцы "Брекзита" без сделки, то есть хотят ли они прыгнуть через пропасть. Или же они просто хотят остаться в ЕС".

"Глуп тот человек, который никогда не менял своего мнения", - напоминает журналист слова Уинстона Черчилля.

"Но для этого британцам нужно больше времени - не год, но, возможно, несколько месяцев. Тайм-аут для прямой демократии. В этом заинтересован и Евросоюз, которому не стоит настаивать на дате выхода Великобритании из ЕС - 29 марта. Брюсселю будет не кстати, то, что в Великобритании царит такой хаос, что дело идет к вынужденному прыжку через пропасть, в котором будут только проигравшие", - заключает Мюнгер.