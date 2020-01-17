В Берлине ЕС хочет объединиться, чтобы противостоять турецко-российской оси в Ливии

"(...) Очередная международная встреча по Ливии? В воскресенье, 19 января, в Берлине в обстановке, сопряженной со скептицизмом вперемешку со срочностью, Германия готовится провести новый саммит по этому кризису. Прошлые неудачи подобных дипломатических торжественных собраний, призывающих к ливийскому примирению, заканчивались списком благих пожеланий - в Ла-Сель-Сен-Клу (июль 2017 года), в Елисейском дворце (май 2018 года), в Палермо (ноябрь 2018 года) - они оставили так много горьких воспоминаний, что накануне еще одного воссоединения представителей международного сообщества у постели воюющей страны господствует тревожная растерянность", - пишут журналисты Le Monde Жан-Пьер Стробантс и Фредерик Бобен.

"И все же ощущение срочности никогда не было столь острым, с учетом двух новшеств, которые произошли со времени последних встреч: это распространение конфликта у ворот Триполи после того, как в апреле 2019 года диссидентствующий маршал Халифа Хафтар устроил штурм против Правительства национального единства (ПНЕ) Файеза Сарраджа (признанного международным сообществом); и это эскалация иностранного вмешательства с объявлением в начале января турецкой интервенции на стороне ПНЕ в Триполи в ответ на военную поддержку - не озвучиваемую публично - со стороны Эмиратов, Египта и России в пользу Хафтара. Признаком важности этой проблемы является то, что глава американской дипломатии Майк Помпео в четверг объявил, что примет участие в конференции в Берлине, чтобы попытаться укрепить перемирие", - говорится в статье.

"(...) В Берлине будут разворачиваться, в основном, игры европейцев на фоне того, как дипломатическое посредничество, судя по всему, от них ускользает. На самом деле, им придется столкнуться с набирающей все большую силу турецко-российской осью в Ливии. Москва и Анкара, казалось бы, поддерживают противоположные лагеря - это Хафтар для русских и ПНЕ Сарраджа для турок - но при этом они работают сообща ради того, чтобы выступить в качестве поручителей будущего политического решения, наподобие их совместной инициативы (Астанинский мирный процесс) в Сирии. Провал недавней встречи, состоявшейся 13 января в Москве, на которой Хафтар отказался подписать соглашение о режиме прекращении огня, к большому огорчению принимавшей его российской стороны, определенно продемонстрировал пределы этого тандема. Тем не менее, он утвердился на ливийском стратегическом ландшафте как новый полюс, открыто бросающий вызов европейцам", - отмечают журналисты.

"(...) В таком контексте дипломатическое и военное давление со стороны Анкары и Москвы вынудило европейских чиновников адаптировать свой дискурс, в котором до этого говорилось только о необходимости "политического решения". Первоначально совместная дипломатия ограничивалась описанием риска военной эскалации. "Но с тех пор Путин и Эрдоган доказали, что они рассчитывают и впредь вместо нас заполнять пустоту, оставленную американцами в этом регионе", - комментирует один дипломат из Брюсселя.