Путин "пожизненный президент"? Понять реформы в России за пять минут

"(...) Начались большие маневры. Традиционное ежегодное послание Владимира Путина к Федеральному Собранию в среду ознаменовалось важным объявлением: речь шла о серьезной конституционной реформе. А главное, состоялось это незадолго до отставки с поста премьер-министра вошедшего в историю Дмитрия Медведева", - пишет журналист Le Parisien Робен Корда.

"Что означают эти изменения, явно подготовленные за долгое время, но сброшенные как бомбы? - задумывается автор статьи. - По мнению философа Мишеля Ельчанинова, автора книги "В голове у Владимира Путина" (издательство Actes Sud), политические перемены, безусловно, были "необходимы". Но здесь они, судя по всему, прежде всего служат "интересам" главы государства. И подготавливают непрерывность его нахождения у власти, которую он монополизирует уже в течение 20 лет".

"(...) После отставки своего правительства Владимир Путин предложил назначить на должность премьер-министра руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, высокопоставленного чиновника, неизвестного широкой общественности", - говорится в статье. "В этом можно было бы усмотреть политическую перезагрузку, - считает Мишель Ельчанинов. -Медведев, обвиненный в неэффективности и коррупции, оказался дискредитирован в глазах элиты и общественного мнения".

К тому же, у россиян "сложилось ощущение, что за восстановленное величие своей страны они расплачиваются ценой социального ослабления в плане бедности, образования, состояния инфраструктур", - продолжает специалист по России. И добавляет уже потише: " Поразительно то, что такая перезагрузка, по всей видимости, главным образом служит интересам российского президента".

"С помощью данной конституционной реформы мы, очевидно, имеем дело с перебалансированием сил, - расшифровывает Мишель Ельчанинов. - Что означает в будущем относительную потерю власти для следующего президента Российской Федерации. Иными словами, Владимир Путин готовит приход президента, который будет находиться под контролем других инстанций".

"Российская демократическая система кишит зарегистрированными, но не действующими учреждениями внутри ультрапрезидентской системы", - отмечает журналист. "Владимир Путин, который не сможет снова баллотироваться в 2024 году (разрешены только два президентских срока подряд), мог бы взять под контроль одно из них, придав ему то значение, которое он захочет", - предполагает Мишель Ельчанинов. В том числе и ту роль, которая позволит ему фактически остаться у власти на всю жизнь".

"Во время своего выступления Владимир Путин, в частности, предложил усилить прерогативы Государственного совета, который сегодня является консультативным учреждением, в чей состав входят различные национальные и региональные должностные лица. Он может рассчитывать на поддержку политических элит, которые он почти полностью контролирует", - указывает автор статьи. (...)