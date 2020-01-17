В Триполи "люди Хафтара захватывают все, вплоть до дверных ручек"

"В 15 км от центра Триполи силы маршала Хафтара воюют против бригады 80. В обоих лагерях сражаются иностранцы, борьба идет между суданскими ополченцами и российскими наемниками с одной стороны, и турецкими офицерами и возможными сирийскими помощниками с другой", - пишет журналист французской Liberation Селиан Масе

"(...) Эта линия фронта, расположенная в 15 километрах к юго-востоку от центра города, является ближайшей к столице. Люди из самопровозглашенной Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара пытаются захватить Триполи с 4 апреля. По данным ООН, в 2019 году это наступление привело к гибели 284 и ранению 363 гражданских лиц. В понедельник, во второй день режима прекращения огня, установленного совместно Россией и Турцией, Гасан Саламе, специальный представитель генсека ООН в Ливии, и Абусалем Насер, 60-летний ветеран из бригады 80, отвечающей за оборону Триполи в рамках операции "Вулкан гнева", сошлись в мнении по одному пункту: боевые действия продолжаются, хотя ливанский дипломат рассматривает их как "неизбежные нарушения", а кадровый военный как "доказательства предательства" со стороны противника", - передает автор репортажа.

"(...) Помимо подведения итогов о человеческих жертвах, возникает вопрос, кто продвинулся, а кто отступил в этой зоне боевых действий? Это зависит от точки зрения. По сравнению с апрелем, люди Хафтара продвинулись на 5 км до Айн-Зара. Защитники Триполи утверждают, что это неудача для ЛНА, напоминая о том, что лидер с Востока обещал войти в столицу через две недели", - говорится в публикации.

"До прибытия русских наемников в конце лета - этой осенью их было 300 - молодые ливийцы с Востока [вотчина Хафтара] больше не хотели ехать в Триполитанию и рисковать своей жизнью. К концу августа, по моим оценкам, на фронте были задействованы только 1000 или чуть больше ливийских боевиков. Но с середины декабря южный фронт Триполи стал свидетелем реального возвращения боевиков из Киренаики (восточный регион): на данный момент их насчитывается 2000 или 3000 человек", - считает Джалель Харчауи, исследователь из нидерландского института международных отношений Clingendael.

"Эти солдаты полны решимости разграбить Триполи, если верить Мохамеду, отвечающему за материально-техническое обеспечение операции "Вулкан гнева", развернутой на юго-восточном фронте: "Люди Хафтара оставляют только стены зданий: они сжигают все после того, как захватывают то, что имеет хоть какую-то ценность, вплоть до дверных ручек!"

"(...) Наши беспилотники из Турции [модель Bayraktar] хороши для разведки, но не более того. У противников, помимо самолетов, есть русские, которые воюют вместе с ними [из военизированной компании Вагнера, близкой к Кремлю] и являются настоящими снайперами", - констатирует Абдусалем Насер.

"Что касается Юсефа, то он не воюет, но тоже боится наемников со стороны противника, но не столько русских, сколько суданских ополченцев-джанджавидов. Юсеф - суданец, и он знает об опасном характере этих бойцов, ответственных за массовые убийства в Дарфуре, откуда он родом". - говорится в статье. "Мне было 12 лет в 2003 году, когда в мою деревню приехали джанджавиды. Я видел, как они убивали людей с помощью автоматов Калашникова. Я думал, что все это осталось у меня позади. Но если там действительно есть джаджавиды, то это очень опасно. Я хочу уехать как можно скорее", - говорит он.