Швеция вооружается

"На фоне все более провоцирующего поведения России в Балтийском регионе шведские эксперты по обороне более не исключают возможность вооруженных конфликтов. Поэтому планируется серьезное вооружение армии. Однако политики уже спорят о деньгах", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Больше военнообязанных, новых воинских подразделений, больше самолетов и подводных лодок: Швеция должна усилить свою боевую готовность, заявил в середине января министр обороны Петер Хультквист, выступая на ежегодной конференции по безопасности Folk och Försvar ("Общество и оборона"). Ситуация с безопасностью в Северной Европе, заявил Хультквист, в последние годы стала настолько неустойчивой, что более нельзя исключать вероятности оказания на Швецию военного давления вплоть до нападения. По его словам, европейские страны, поддерживающие демократию и открытость, подвергаются систематическим попыткам дезинформации и манипуляции, а именно со стороны государственных и негосударственных действующих лиц, стремящихся к авторитарному общественному укладу".

"Социал-демократ Хультквист не одинок в своем мнении, - отмечает автор статьи Рудольф Херманн. - Его разделяют также руководство армии, многочисленные эксперты по обороне и политическая оппозиция".

"До падения железного занавеса традиционно нейтральной и стоящей вне военных блоков стране напрямую противостоял у Балтийского моря мощно вооруженный Советский Союз. Соответственно большие средства вкладывались в оборону. Еще в 1990 году Швеция тратила на оборону 2,6% своего ВВП или 4,2% государственных расходов".

Однако после исчезновения антагонизма между Западом и Востоком расходы на оборону сократились к 2017 году до 1,0% ВВП или 2,1% государственных расходов, отмечает издание. "Лишь после аннексии Россией Крыма в 2014 году и ухудшения международной ситуации начало формироваться осознание того, что оборону снова необходимо укреплять. С тех пор Швеция снова ввела всеобщую воинскую повинность, а также разместила постоянные войска на острове Готланд в Балтийском море, хотя, судя по их численности, они и имеют скорее символическое значение", - говорится в статье.

К 2025 году оборонный бюджет страны должен быть увеличен почти наполовину. По сообщениям СМИ, речь идет о крупнейшем увеличении бюджета за несколько десятилетий. Впрочем, комментаторы отмечают, что новый уровень расходов на оборону будет составлять только 1,5% от ВВП.

Швеция не является членом НАТО, хотя ее отношения с альянсом и становятся все более тесными. "Это, вероятно, позволяет политикам в сфере безопасности надеяться, что в критической ситуации страна не останется в одиночестве. Но официально Швеция нейтральна, у нее нет никаких определенных гарантий и она политически не готова даже выставить на обсуждение тему членства в НАТО", - указывает Херманн.

"Даже если бы относительно желания вступления в НАТО присутствовало внутриполитическое единство, это намерение было бы непросто реализовать в современной международной обстановке. С одной стороны, Москва уже при малейших начинаниях заявляет о своей готовности к открытой дискуссии, называет их "конфронтационным шагом" и грозит "тяжелыми последствиями".

"С другой стороны - соседская Финляндия, также не являющаяся членом НАТО и, аналогично Швеции, избегающая даже принципиальной дискуссии. По словам определенных аналитиков, имеет место безмолвный консенсус о том, что ни одна из двух стран не оставит другую в одиночестве в вопросе НАТО. Однако то, что решение о вступлении в альянс в обеих странах будет принято политическим большинством одновременно и также осуществлено на фоне ожидаемой враждебной кампании России, кажется очень маловероятным", - полагает автор статьи.

Но и помимо внешнеполитических сложностей оборонная политика является в Швеции яблоком раздора. Консервативная оппозиция обвиняет правительство в недостаточности дополнительных средств на оборону. "Перед возможным увеличением бюджета правительство намерено внимательно проанализировать финансовые потребности армии. Но консерваторы считают, что во все более тревожной обстановке выделение сектору обороны необходимых ему средств является жизненно важной защитой для страны", - передает Neue Zürcher Zeitung.