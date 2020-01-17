Сердце Франции балансирует между русофилией и русофобией

"Во франко-российских отношениях, несомненно, пришло время уменьшить долю страсти и предоставить им большую долю разума", - пишет Сириль Бре, преподаватель Парижского института политических исследований, в издании Slate.fr.

"(...) В тот момент, когда Франция осуществляет новое постепенное и взвешенное сближение с Российской Федерацией, необходимо точно установить возможные совпадения и фантазии (и негативные и позитивные), существующие вокруг франко-российского альянса. Способен ли дух Брегансона, казалось бы, веющий с тех пор, как президент Макрон принял Владимира Путина в августе 2019 года за несколько дней до саммита G7 в Биаррице, противостоять штормовым предупреждениям 2020 года?" - задумывается автор статьи.

"Сегодня, как и вчера, Франция поддерживает с Россией отношения, внушенные страстью: французы обожают Россию; но при этом они обожают ее ненавидеть", - отмечает Бре.

"(...) В наше время такая страсть не прекратилась: во французских политических дебатах Россия имеет значение, намного превышающее важность обычного внешнеполитического вопроса. С 2015 года она стала предметом обсуждения во французской внутренней политики. Присоединение Крыма, роль российских телеканалов за рубежом, атаки в киберпространстве, санкции, природа путинского режима... Все эти темы раскалывают французские политические элиты. "Русский вопрос" стал вопросом внутренней политики", - считает эксперт.

"(...) Политическое вдохновение защитников России во Франции очень неоднородно. Крайне правая партия Марин Ле Пен, естественно, заявляет о том, что она разделяет с современной Россией культ власти, концепцию вертикали власти, недоверие к исламу и восхищение личностью российского президента. Авторитарная и националистическая французская политическая традиция верит в то, что во Владимире Путине можно обрести международного лидера по ее вкусу", - анализирует политолог.

"(...) Даже классические консервативные движения выступают за умиротворение между Францией и Россией, - говорится в статье. - Разве Российская Федерация не вмешалась в Сирию, чтобы защитить христиан Востока, защитницей которых также считает себя Франция со времен короля Франциска I и восточной политики Наполеона III? Разве Россия повсюду не борется против вооруженного исламизма?"

"(...) Во французских элитах широкое распространение получило другое влияние. Решительные правозащитники, атлантисты и западники призывают к более жесткой линии в отношении путинской России. Такой антироссийский фронт уже давно проявляет активность в Министерстве иностранных дел, в центристской прессе и в либеральных интеллектуальных кругах. Путинская Россия представляет собой угрозу безопасности и стабильности Европы, о чем свидетельствуют конфликты в Грузии, на Украине, аннексия Крыма, вмешательство в Сирию и тесные отношения Владимира Путина с Виктором Орбаном", - передает Slate.fr.

"(...) Эти две позиции глубоко внедрились во французские публичные дебаты. Русофилия авторитарных правых, левых суверенистов и правых консерваторов заняла центральное место в общественных дискуссиях. В избирательной кампании поддержка России позволяет без больших затрат приписать себе государственный ум и политическую прозорливость, а также изобразить выступление против существующей доминирующей модели. Другими словами, чтобы казаться ответственным и харизматичным государственным деятелем, Марин Ле Пен и Франсуа Фийону достаточно было лишь заявить о своем уважении к Владимиру Путину", - говорится в публикации.

"Русофобия тоже позволяет французским политическим деятелям отличиться. Она без больших затрат дает им патент на демократизм. Другими словами, чтобы заставить людей забыть об экономических недостатках своей программы, социалистам достаточно лишь объявить себя враждебными России, чтобы снова активизировать правозащитную жилку своего электората", - анализирует Бре.

"Но появилась и третья позиция, которая отказывается рассматривать Россию как вопрос внутренней политики Франции. Позиция президента Макрона, вдохновленная примирением в духе генерала де Голля, отстаивает прагматичное и осторожное сближение с Россией. По мнению этих двух французских президентов, общность между Францией и Россией представляется очевидной", - говорится в статье.

"(...) Во франко-российских отношениях, несомненно, пришло время уменьшить долю страсти и предоставить им большую долю разума. Прежде всего, следует понять, что двусторонние отношения с Москвой не являются вопросами внутренней политики. Они касаются национальных интересов, которые порой могут сходиться или расходиться. Это и не франко-российский альянс, и не принципиальная враждебность - придерживаясь такой позиции, Франция способна показать Европе столь настоятельно необходимый пример российской политики", - резюмирует политолог.