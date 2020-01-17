Почему маневр Путина также дает шанс

"Реформы шефа Кремля не имеют ничего общего с демократией и правовым государством в западном понимании. Тем не менее, есть причина для оптимизма: перераспределение власти может прорвать в России существенную блокаду", - считает журналист немецкого издания Die Welt Павел Локшин.

"Назначением Михаила Мишустина на должность премьера и намеченными им нововведениями Путин создает для дисфункциональной российской политики новую систему сдержек и противовесов. Систему, которая может пережить его самого", - отмечает автор статьи.

"Это имеет мало общего с демократией и правовым государством в западном понимании. Перераспределение власти между парламентом, президентом и госсоветом, где представлены губернаторы регионов, может, однако, быть положительным процессом. Оно может способствовать тому, что оба крупных лагеря правящей российской элиты, представители силовых ведомств и либерального экономического блока, получат новую платформу для поиска консенсуса", - полагает Локшин.

"В каждом политическом поле они вступают в спор друг с другом, празднуют свои победы и поражения оппонента. (...) Эта борьба, сопряженная с интересами крупных компаний, стоящих за обеими фракциями, блокирует страну".

"В лице Мишустина Путин теперь сделал премьер-министром человека, который, будучи в прошлом руководителем налогового ведомства, стоит на пересечении обоих миров. Ни одна из фракций не может на него претендовать. Это положительный момент в сравнении с Медведевым, который считался либералом. И четкое послание Кремля в адрес российской элиты: наступает время для компромиссов. Однако у них есть цена. Без Путина в качестве наблюдателя не обойтись", - резюмирует Die Welt.