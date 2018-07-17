Мама хорватской нации: что президент Хорватии представляет собой как политик?

То, что Хорватия после поражения в финале ЧМ по футболу осталась особенно симпатичным неудачником, не в последнюю очередь заслуга ее. Душевная, улыбающаяся и искренняя - Колинда Грабар-Китарович обнимала всех своих футболистов, а кого-то даже чмокнула в щеку. Но что представляет собой президент Хорватии как политик? - задается вопросом Bild.

Грабар-Китарович родом из хорватского приморского города Риека. Образование получила в Вене, затем в США, а в 2015 году в ходе президентских выборов, став новым лицом хорватских консервативных сил, добилась неожиданной победы, передает корреспондент Фредерике Холевик.

"Ей, матери двоих детей (17 и 15 лет) удалось заручиться тогда поддержкой сразу нескольких групп избирателей", - говорится в статье. Ее - дочь мясника из провинции - поддержала Хорватская крестьянская республиканская партия. Кроме того, избирателям пришелся по душе тот факт, что образование она получила в Австрии и США.

"В 1990-х она стала членом партии Хорватское демократическое содружество (HDZ). Это партия национал-консервативного толка", которая в начале 2000-х стала придерживаться более умеренных позиций и вошла в Европейскую народную партию (EVP) в Европарламенте. По мнению наблюдателей, с 2011 году в HDZ снова наметился крен вправо. Начиная с 2003 года Грабар-Китарович стала укреплять свои позиции в партии, в 2003 году заняла пост министра по вопросам европейской интеграции, а с 2005 по 2008 год возглавляла хорватский МИД", - передает журналист Bild.

В 2008 году, уйдя из кабмина, Грабар-Китарович стала послом Хорватии в США, а с 2011 года занимала должность заместителя генсека НАТО. "Будучи президентом Хорватии, сегодня она беспартийная, как того требует конституция страны. В 2015 году она стала объектом критики, осудив миграционную политику Ангелы Меркель", - сообщает Холевик.

В 2016 году в интервью австрийской Die Presse президент Хорватии заявляла о том, о чем в 2018 году говорят в Брюсселе: "Мы оказались не в состоянии использовать потенциал ЕС, чтобы справиться с миграционной волной до того момента, как она нас захлестнула. Мы продемонстрировали разобщенность и слабость Европы - и это сыграло на руку участником незаконных сетей по контрабанде людей", - цитирует Bild.