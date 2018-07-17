Депортация бывшего телохранителя Усамы бен Ладена: адвокат хочет вернуть Сами А. в Германию

Дело высланного из Германии в Тунис экс-телохранителя бен Ладена Сами А. окончательно становится похожим на криминальную историю, замечает Пауль Ронцхаймер в своей статье на сайте Bild.

С того момента, как административный суд города Гельзенкирхен в прошлую пятницу объявил депортацию Сами А. незаконной, известный тунисский адвокат добивается его возвращения в Германию, говорится в статье.

Сеиф Эддин Маклоуф, который уже неоднократно отстаивал в суде интересы известных экстремистов, заявил в беседе с изданием: "Это невероятный скандал, который произошел в Германии - обвинения [в адрес Сами А.] никогда не были доказаны. Не существует ничего такого, на основании чего мой подзащитный может быть обвинен в Германии. Мы позаботимся теперь о том, чтобы он был освобожден, получил немецкие документы и был доставлен обратно в Германию". Адвокат указал среди прочего и на то, что его подзащитного в Германии ждут четверо детей. "МВД Германии не имело права отправлять моего подзащитного в Тунис", - настаивает юрист.

По факту, поясняет автор публикации, за депортацию отвечало Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев и, в частности, соответствующее министерство по делам беженцев земли Северный Рейн-Вестфалия.

"Маклоуф неоднократно попадал на первые полосы тунисских изданий. Так, в мае 2011 года появилась фотография, на которой он позирует в Ливии с автоматом Калашникова (АК47) на фоне ливийского флага", - передает таблоид. Адвокат не стал отрицать подлинность фотографии, однако пояснил, что всего лишь фотографировался на память с ливийскими революционерами вскоре после свержения диктатора Каддафи. Сам же он в боевых действия участия якобы не принимал. В Ливии он находился вместе с другими тунисскими адвокатами - они, по его словам, оказывали помощь беженцам.

"Власти Туниса сочиняют всякие сказки, чтобы удерживать моего подзащитного - доказательств никаких нет. Я настроен оптимистично и считаю, что его скоро освободят. Если бы он действительно был телохранителем бен Ладена, вряд ли США позволили бы ему спокойно разгуливать по Германии", - цитирует издание слова адвоката.

Тунисский Минюст считает иначе. Софиане Слити, представитель антитеррористического ведомства, настаивает на том, что теперь это дело находится под юрисдикцией тунисских властей. В беседе с изданием он указал на то, что Сами А. "имеет тунисское гражданство. (...) Его обвиняют в подготовке террористов в Афганистане, а также в поддержке террористических групп на территории Германии. Он был телохранителем Усамы бен Ладена". Представитель ведомства опроверг информацию о том, что к Сами А. в Тунисе могут быть применены пытки. "Пытки для нас - красная черта. В Тунисе эти методы не применяются. Тот, кто утверждает обратное, лжет".

По словам Слити, немецкие власти на контакт с Минюстом Туниса не выходили. "Но даже если к нам обратятся, ответ будет один: этот человек - гражданин Туниса, а не ФРГ. Заниматься им будем мы", - цитирует его слова Bild в заключение.