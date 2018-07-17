Святой царь

"Сто лет назад была убита царская семья. Вокруг нее сформировался призрачный культ, который до сих пор оказывает влияние на политику", - пишет на страницах Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнхард Фезер.

Утром 17 июля 1918 года в месте, которое в народе называют Ганина Яма, большевики пытались уничтожить тела членов царской семьи, убитых несколькими часами ранее в доме инженера Николая Ипатьева. Сегодня здесь находится монастырь: семь церквей для каждого члена императорской семьи, повествует автор.

Причины, по которым паломники отправляются в Ганину Яму, различны. "Мы надеемся, что Россия снова станет православной монархией, это для страны лучше всего", - говорит Валентина. "У нас нет политических целей, для нас речь идет лишь о вере", - отмечает Семен, самый молодой участник одной из паломнических групп. Юлия здесь из-за любви - идеальной любви, которая царила в императорской семье: "Так должно быть во всех российских семьях", - передает ее слова издание. Спустя сто лет после своей смерти царь Николай II является для этих людей не историей, а современностью, отмечает Фезер.

"Так же, как коммунисты в течение 70 лет своего господства не могли определиться, было ли убийство монарха причиной для гордости революционеров или все же поступком, который лучше забыть, так и сегодняшней России тяжело дается тема о последнем царе и его кончине, - продолжает журналист. - Речь идет о большем, нежели о Николае II: как Россия после глубоких ран, которые в XX веке она нанесла себе сама революцией, Гражданской войной, террором и ГУЛАГом, может найти путь и силы для того, чтобы примириться с самой собой?"

"Тема царя - это лакмусовая бумажка для всего", - говорит Николай Неуймин, заведующий отделом истории династии Романовых Свердловского областного краеведческого музея. Без упорства Неуймина и некоторых его соратников не были бы обнаружены останки дочери царя Марии и наследника Алексея. Скелеты быстро смогли идентифицировать благодаря анализу ДНК, однако захоронены они не были. Это вряд ли произойдет и в обозримом будущем, так как Православная церковь должна признать подлинность останков, а она этому противится, отмечает Фезер. Еще в 1990-е годы РПЦ ставила под сомнение подлинность останков Романовых, захороненных в Санкт-Петербурге.

Почему 20 лет назад Церковь не признала останки, однозначно идентифицированные научной экспертизой как останки семьи Романовых, остается неясным. "Теперь она вряд ли может сделать шаг назад, так как причисление царской семьи к лику святых в 2000 году усложнило ситуацию. Для Церкви решающее значение имеют теперь не размеры тел и генетическая экспертиза, а чудо: в понимании православного христианства останки святых являются чудотворными реликвиями, - пишет журналист. - Президент Путин хотел бы, чтобы Церковь признала захороненные в Петербурге останки подлинными. Чтобы помочь ей, он назначил комиссию для повторного изучения скелетов, чтобы царские дети Мария и Алексей могли быть захоронены вместе со своей семьей в Санкт-Петербурге на 100-летнюю годовщину убийства. Однако Патриарх Кирилл в этот день будет в Екатеринбурге. Путин не настоял на своем, потому что Церковь готова давать ему идеологический каркас для его антизападной и авторитарной политики, а церковное руководство может расколоться, если пойдет против воли тех представителей духовенства и верующих, кто 18 лет назад смог вопреки многочисленным возражениям добиться причисления царской семьи к лику святых".

В церковной лавке Храма на Крови, построенного на месте дома Ипатьева, наряду со свечками, иконами, чашками с изображением царя и книжками о жизни христианской семьи продаются издаваемые приходом брошюры, в которых подробно разъясняется, что привело к "русской Голгофе": революционеры якобы были "агентами определенных сил Запада, которые дали им поручение максимально ослабить Россию и расколоть ее", потому что Российская империя в Первой мировой войне была близка к победе, "благодаря которой стала бы ведущей мировой державой". В брошюрах речь идет о "темных силах": "Первая мировая война стала в XX веке первым столкновением христианской цивилизации с агрессивным миром антихристов". Нападение Гитлера на Советский Союз, "который в душе все еще был православным", стало второй атакой, а сейчас мир переживает третью попытку "безбожных сил" завоевать мировое господство. И только Россия в состоянии им противостоять, передает Фезер. При этом нравственное обновление российского народа, о котором рассказал журналисту старший священник храма Максим Миняйло, пока не находит отклика среди населения: женщины на улицах Екатеринбурга носят короткие юбки и обтягивающие топы, молодые пары целуются, облокотившись на перила, а звон колоколов лишь слабо слышен на фоне звучащей из кафе поп-музыки, отмечает Фезер.

По словам Александра Ладыгина, секретаря Свердловского областного комитета КПРФ, тему царской семьи "раздувают искусственно, чтобы отвлечь от реальных проблем страны". "Как могло произойти иначе, когда необразованное, изголодавшееся и грязное население приходит к власти? Звучит цинично, но большие вещи не происходят по маленькой цене", - считает Ладыгин. По мнению политика, развитие России сегодня зашло в тупик так же, как при Николае II, и "логика правящих кругов такова: если мы не идем дальше, тогда пойдем обратно до того места, где Россия была однажды в 1913 году". По словам политика, сегодня много говорят о царе и жертвах Сталина и слишком мало - о детских садах и больницах. Одержимость историей - это замена реальной политической жизни со свободными дебатами. "Если сотни тысяч человек приходят на процессию в память о застреленном сто лет назад человеке, но почти никто не приходит на демонстрацию против разрушения школ, то с этим обществом что-то не в порядке", - уверен Ладыгин.

"Наше общество не может освободиться от прошлого, и это продлится еще долго. Ведь все, что делается для того, чтобы вырваться, приводит к расколу общества, а последствиями являются вражда, война, кровопролитие", - передает Фезер в заключение слова Николая Неуймина.