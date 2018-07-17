Эксперт по языку тела: в лице Путина Трамп видит своего наставника

Трамп и Путин встретились в Хельсинки для того, чтобы переговорить с глазу на глаз. Для Трампа встреча, кажется, прошла не хорошо, о чем красноречиво говорит язык его телодвижений, пишет на страницах немецкого издания Focus эксперт по невербальной коммуникации Ульрих Золльманн.

Когда оба президента вначале появились перед прессой, Трамп слегка наклонил голову в сторону, его плечи были выдвинуты вперед. Так выглядит тот, кто идет в наступление, тот, кто защищается, нападая, полагает Золльманн.

Спустя несколько минут Трамп по-прежнему находился "в наступательной позиции", Путин же, держа левую руку в кармане брюк, наоборот, выглядел сдержанно и непринужденно. Кажется, что он внимательно слушал Трампа, при этом "наступление" Трампа его особенно не впечатляло.

Трампу необходимо высвобождать свою энергию, его спутанные твиты и противоречивые высказывания говорят о внутреннем эмоциональном хаосе. "Когда он сидел в Хельсинки на своем стуле, это выглядело так, будто он был готов уйти. При этом он пытался как с помощью громкого голоса, так и посредством гримас прибавить веса своим словам, чтобы внушить своему собеседнику, то есть миру, страх", - отмечает автор.

Путин, напротив, был очень приземленным и спокойным. Казалось, что он знает, кем он является и какой политический вес имеет. Его взгляд был "магически-гипнотическим", говорится в публикации.

Никто не знает, о чем оба президента договорились за закрытыми дверями. Однако кое-что, кажется, стало понятным на пресс-конференции: Трамп так же, как на открытии встречи, шел четко позади Путина, но это не был жест вежливости (она Трампу, судя по недавнему визиту к английской королеве, незнакома). Путин - это тот, кто ведет за собой, пишет Золльманн.

Во время пресс-конференции Трамп не мог контролировать свои ноги, что также не является знаком независимости, которую, в свою очередь, убедительно демонстрирует улыбка Путина. Трамп выглядел измученным и угрюмым, замечает эксперт.

Спрашивается, что же стоило Трампу такого количества энергии, что он казался измученным? И чего добился Путин, раз он улыбался так самоуверенно и радостно?