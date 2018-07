17 июля 2018 г. Лейол Ливерпуль | The Guardian Ученые: несчастливый брак может нанести серьезный вред вашему здоровью "По мнению психологов, несчастливый брак с частыми конфликтами может причинить серьезный вред здоровью", - пишет обозреватель The Guardian Лейол Ливерпуль, комментируя наблюдения ученых из Невадского и Мичиганского университетов за 373 гетеросексуальными парами. "Мы наблюдали за супружескими парами в течение первых 16 лет брака и сравнивали субъективное состояние здоровья тех жен и мужей, которые сообщали, что у них много тем для конфликтов, и тех, кто сообщал о небольшом числе таких тем", - сказала Рози Шраут, представившая предварительные результаты исследования на конференции Международной ассоциации исследований взаимоотношений в Колорадо. "Исследователи обнаружили, что конфликты между супругами негативно влияли на здоровье и мужей, и жен, хотя на мужчин конфликты действовали сильнее, чем на женщин. Супруги, соглашавшиеся друг с другом, в начальный период взаимоотношений получали больше пользы для здоровья, но в последующие годы брака защитный эффект согласия исчезал", - говорится в статье. "Столкновения с частыми конфликтами во взаимоотношениях очень вредны для здоровья, как и нездоровый образ жизни типа курения и употребления спиртного", - заключила Шраут. По ее словам, здоровье особенно страдает, если при ссоре супруги держатся враждебно или энергично обороняются либо если вновь и вновь ссорятся на одну и ту же тему, не находя решения. Источник: The Guardian