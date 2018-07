17 июля 2018 г. Обзор прессы | Inopressa Убийцей с флаконом "Новичка" могла быть женщина из российской разведки Нападение в Британии с использованием нервно-паралитического вещества могла совершить женщина из российской военной разведки, сообщают журналисты The Daily Mail Марк Дуэлл и Эмин Синмаз. Брат Чарли Роули Мэттью вчера заявил, что пара нашла в парке флакон из-под духов, в котором было нервно-паралитическое вещество. Это подкрепляет версию о том, что в первоначальном нападении на Сергея и Юлию Скрипаль, которое совершили максимум шесть человек, участвовала женщина, говорится в статье. Источник в разведке сообщил газете Daily Mirror: "Логично, что в команде могла быть женщина-офицер, игравшая ключевую роль". Детективы считают, что нападение совершило ГРУ, где Скрипаль служил около 15 лет. По данным The New York Times, британские должностные лица "близки к тому, чтобы идентифицировать лиц, которые, как они считают, выполняли операцию". Газета The Telegraph между тем сообщает, что хакеры из России пытались получить данные о расследовании нападения в Солсбери. "Полицейские полагают, что русские попытались взломать системы кибербезопасности столичной полиции около двух недель назад, примерно в то время, когда Стерджесс и Роули только стало плохо", - передает корреспондент Роберт Мендик. "По имеющимся сведениям, один из полицейских жаловался на опасения, что его мобильный телефон подвергся кибератаке", - говорится в статье. "Русские отчаянно хотят узнать, как продвигается расследование", - сказал источник The Telegraph. "В полиции уверены, что безопасность не была нарушена", - передает автор статьи.