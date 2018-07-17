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Иностранная пресса о России и не только
Press digest
17 июля 2018 г.
17 июля 2018 г.

Обзор прессы | Inopressa

Убийцей с флаконом "Новичка" могла быть женщина из российской разведки

Нападение в Британии с использованием нервно-паралитического вещества могла совершить женщина из российской военной разведки, сообщают журналисты The Daily Mail Марк Дуэлл и Эмин Синмаз.

Брат Чарли Роули Мэттью вчера заявил, что пара нашла в парке флакон из-под духов, в котором было нервно-паралитическое вещество. Это подкрепляет версию о том, что в первоначальном нападении на Сергея и Юлию Скрипаль, которое совершили максимум шесть человек, участвовала женщина, говорится в статье.

Источник в разведке сообщил газете Daily Mirror: "Логично, что в команде могла быть женщина-офицер, игравшая ключевую роль".

Детективы считают, что нападение совершило ГРУ, где Скрипаль служил около 15 лет. По данным The New York Times, британские должностные лица "близки к тому, чтобы идентифицировать лиц, которые, как они считают, выполняли операцию".

Газета The Telegraph между тем сообщает, что хакеры из России пытались получить данные о расследовании нападения в Солсбери.

"Полицейские полагают, что русские попытались взломать системы кибербезопасности столичной полиции около двух недель назад, примерно в то время, когда Стерджесс и Роули только стало плохо", - передает корреспондент Роберт Мендик.

"По имеющимся сведениям, один из полицейских жаловался на опасения, что его мобильный телефон подвергся кибератаке", - говорится в статье. "Русские отчаянно хотят узнать, как продвигается расследование", - сказал источник The Telegraph.

"В полиции уверены, что безопасность не была нарушена", - передает автор статьи.



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