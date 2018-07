17 июля 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня После встречи Трампа с Путиным система альянсов пошатнулась? "Трамп доверяется Путину и снова унижает Европу", - пишут СМИ после саммита в Хельсинки. "Отношения были перезагружены, а русским ничего не пришлось менять", - критикуют наблюдатели, замечая, что "питбуль Трамп спрятал свои клыки, и Путин улыбнулся". "Обращаясь с Путиным мягко, Трамп парадоксальным образом может обнаружить, что договариваться с русскими станет только сложнее", - предостерегает WSJ. "Трамп только что вступил в сговор с Россией. В открытую", - гласит заголовок редакционной статьи The Washington Post. "В Хельсинки Трамп снова настойчиво утверждал, что сговора с Россией не было. Однако, отказываясь признавать очевидные факты о действиях России и при этом смешивая с грязью систему правосудия собственной страны, Трамп по сути в открытую вступил в сговор с преступным лидером враждебной державы", - подчеркивает газета. "В понедельник Америка стала свидетельницей поразительного события в Хельсинки", - пишет USA Today: президент Дональд Трамп стоял рядом с противником США и, похоже, был на его стороне. "До сих пор все президенты глубоко в душе понимали, на чьей они стороне. Что бы ни было с расследованием Роберта Мюллера, Трамп теперь заставил американцев задаваться вопросом, каковы его интересы, а это уже само по себе обвинительный акт", - полагает издание. Издание The Boston Globe отмечает, что Трамп, вооружившись обвинениями американских спецслужб, мог решительно противостоять Путину. "Вместо этого, - говорится в статье, - он поднял уровень доверия Путину до уровня американских разведывательных служб. Сенатор Джон Маккейн назвал вещи своими именами: "Одно из самых позорных выступлений президента Америки на моей памяти". "Теперь совершенно очевидно, что Трамп не будет давать России твердый отпор, если его не вынудит Конгресс. Этот орган должен официально дезавуировать высказывания Трампа и потребовать полный протокол любых записей со встречи Трампа и Путина, закрытой для всех, кроме переводчиков", - считает издание. "За исключением того, что Трамп удостоил Путина чести провести встречу, которая начинает сглаживать остракизм, которому тот подвергся за вторжение на Украину, трудно понять, чего Трамп добился", - признает The New York Times. "Нет никаких признаков того, что США извлекли какую-то выгоду от подобострастия Трампа перед Путиным. Впрочем, сам Трамп хотя бы получил новенький футбольный мяч", - отмечает издание. "Остается загадкой, почему, в отличие от любого из своих предшественников, республиканцев или демократов, президент не желает осуждать российское вероломство, - говорится в редакционном комментарии. - Он без проблем держится заносчиво, когда находится в компании европейских союзников Америки и накидывается на них как на бездельников, а на ЕС - как на "врага", а также громит СМИ как "врагов народа". Когда же рядом Путин и другие диктаторы, он становится как шелковый". По мнению The Wall Street Journal, Трамп показал себя слабым, что в период его президентства случалось редко. "Он один на сцене умолял Путина об улучшении отношений, в то время как президент России держался хладнокровно и деловито", - отмечает издание. "Путин сосредоточился на своей повестке закрепления стратегических успехов России в Сирии, на Украине и в области контроля над вооружениями и дал понять, что американский коллега может помочь. Трамп, казалось, даже смягчил свою позицию по российскому газопроводу "Северный поток - 2", ведущему в Германию", - пишет газета. "Обращаясь с Путиным мягко, Трамп парадоксальным образом может обнаружить, что договариваться с русскими станет еще сложнее, - прогнозирует WSJ. -Республиканцы и демократы объединятся в Конгрессе (что они и должны сделать), чтобы ограничить его свободу действий в дипломатии. Трамп может решить все равно искать расположения Путина, как это делал Барак Обама с иранскими муллами, но политическая изоляция в отношении иностранного противника - позиция слабая и опасная". The Washington Examiner полагает, что это проблема личного характера: "Трампу слишком нравится "чрезвычайно сильный и могущественный" Путин". "Путин вводил в заблуждение и других президентов. Президент Джордж Буш-младший "заглянул в глаза" Путину и "увидел прекрасную душу". Президент Барак Обама обещал перезагрузку, просил о большей гибкости после выборов и высмеивал тех, кто называл Путина серьезной угрозой. Трамп тоже попал под эти чары, - говорится в статье. - Ирония в том, что лозунг Трампа на выборах заключался главным образом в его предполагаемой силе перед лицом противников". "Трамп временами вел себя как питбуль с некоторыми из наших союзников, но, столкнувшись с настоящим самовластным лидером, Трамп спрятал свои клыки, и Путин улыбнулся", - пишет издание. The Times называет рукопожатие с Трампом тактическим выигрышем Путина. "Оно провозгласило миру, что без России невозможно предпринять ничего серьезного. И оно еще сильнее вбило клин между руководством США и союзниками", - полагает газета. "В целом саммит оставил горький привкус, который работает на задачу России по приведению Запада в замешательство. Там, где Трамп грубил своим несомненным союзникам в Европе, перед Путиным он заискивал. Очевидно, что система альянсов, на которой основывался мировой порядок, находится в опасности", - делает вывод британское издание. The Independent характеризует встречу как неудачную попытку Трампа заявить о своем мастерстве переговорщика и выполнить одно из предвыборных обещаний - помириться с Россией. "Вложив публично так много политического капитала в это обещание, он рискует быть вынужденным его выполнять слишком высокой ценой для национальных интересов Америки и интересов мира в целом", - отмечается в статье. "Худшие страхи не стали реальностью. Украина или Крым не были принесены в жертву в обмен на помощь России в сдерживании Ирана, но оба президента оставили этот вопрос повисшим в воздухе для будущих переговоров", - полагает издание. "Наделяя Путина атрибутами равноправного партнера, Трамп дал ему то, чего тот жаждал больше всего: уважение. Даже если и были разногласия, Россия будет в целом рассматривать это событие как большую победу, особенно на волне успешного чемпионата мира по футболу. Отношения были перезагружены, а русским ничего не пришлось менять", - считает The Telegraph. О том, что Трамп уладил практически безоговорочное возвращение России в его версию миропорядка, пишет и The Guardian."В Хельсинки Трамп ясно дал понять: что было, то прошло. Он готов обнулить счетчик. Трамп, похоже, едва поднял вопрос об односторонних действиях Москвы против Украины, да так, что Путину это дало смелость намекнуть на пресс-конференции, что Вашингтон оказывает на Киев недостаточное давление, чтобы тот уступил требованиям России", - говорится в статье. "Если Путин - главный победитель, то Тереза Мэй - одна из проигравших. Нападение с применением "Новичка" в Солсбери не имело никакого значения в Хельсинки", - замечает The Guardian. "Трамп доверяется Путину и снова унижает Европу" - таков заголовок редакционной статьи в испанской El Mundo. Сам факт встречи, состоявшейся вопреки санкциям, наложенным на Россию за ее сползание к иллиберализму, аналитики единодушно считают геополитической победой Путина, пишет издание. Саммит "возвел авторитарную Россию Путина в статус стратегического партнера США в ущерб европейским демократиям, которые Трамп презирает за их слабость и отсутствие объединяющего диалога". "Трамп позволил соблазнить себя сильному правителю", который "способен преследовать оппозицию и менять правила, лишь бы продлить срок пребывания у власти", говорится в статье. Комментируя слова Трампа, что саммит стал хорошим началом", газета видит в них признак "пораженчества, с которым президент первой демократии планеты реабилитирует Путина на международной арене и принижает демократические ценности". "Европу Трамп уже именует "врагом", одновременно заявляя, что политика США в отношении России "изменилась", - пишет издание. - Но она изменилась из-за сближения Трампа с Путиным, а не из-за демократизации России под американским влиянием. Это очень плохая новость, которая в ближайшие годы грозит драматичными изменениями в привычном для нас геополитическом миропорядке". "Трамп и Путин продемонстрировали начало новой эры" - утверждает в заголовке La Vanguardia. "Есть ощущение, что начался этап, где главную роль будет играть диалог ради восстановления взаимного доверия как в двусторонних отношениях, так и в целях совместной работы над урегулированием международных кризисов", - считает газета. По мнению издания, на саммите Путин добился двух целей: "международной легитимности и признание статуса России как мировой державы", а Трамп, как показалось, сделал много уступок Путину. И Трамп, и Путин заинтересованы в ослаблении ЕС, убеждена газета: "Трамп - потому что это выгодно для затеянной им торговой войны с Европой и его требований, чтобы европейцы вкладывали больше денег в НАТО, Путин - ввиду того, что раздробленной Европе было бы труднее противостоять угрозам, которые может нести Россия в сфере безопасности, при том что сейчас ЕС противостоит им посредством санкций, введенных из-за политики Кремля на Украине". "Президент США Дональд Трамп открывает новую главу в отношениях с Россией. Шеф Кремля Владимир Путин приближается к цели расколоть Запад", - комментирует журналист немецкого издания Handelsblatt Моритц Кох. "Путин прибыл в Хельсинки с 50-минутным опозданием", - отмечает журналист, но "Ангела Меркель однажды ждала его четыре часа". "При нормальных обстоятельствах европейцы одобрили бы то, что американцы и русские преодолели свое молчание, - пишет Кох. - Однако сегодняшние обстоятельства не нормальны. Европа потеряла доверие к американскому руководству. "Мы больше не можем безгранично полагаться на Белый дом", - резюмировал глава МИД Германии Хайко Маас. "С учетом событий прошлой недели, когда Трамп разбил фарфор трансатлантических отношений, попытки президента втереться в доверие к Путину озадачивают", - сказал Констанце Штельценмюллер, эксперт Брукингского института в Вашингтоне. "Прошлая неделя была хит-парадом грубостей, которыми Трамп привел в восторг своих сторонников и сбил с толку союзников Америки, - говорится далее. - Важнейшие западные институты пошатнулись в своих устоях". Путин может считать себя главным победителем этой встречи, считает журналист: "Хельсинки обозначают конец американских стараний изолировать Россию на международной арене". "По почти единогласному мнению американских экспертов, Путин управляет мафиозным режимом, целью которого является подавление влияния Америки", - говорится далее. "Россия пропагандирует идеал мультиполярного миропорядка и воспринимает его как контрмодель американской претензии на гегемонию, - пишет Кох. - Трамп является центральным элементом российской стратегии - помощь российских киберагентов в предвыборной борьбе была не случайностью, а мастерски организованной операцией спецслужб". "Путин знает: президент США следует собственной политике в отношении России (...). Трамп создал свою собственную реальность, в которой ответственность за кризис в отношениях двух стран несет не Кремль, а "американское безрассудство и глупость". Чем дольше шла пресс-конференция, тем шире улыбался Путин", - констатирует Кох. "Сотрудники администрации надеялись, что может быть - а вдруг? - саммит президентов Трампа и Путина в этот понедельник закончится иначе - без разудалой 46-минутной пресс-конференции, на которой Трамп атаковал на иностранной территории свое собственное ведомство - ФБР - и тепло расхвалил страну-архисоперницу - Россию", - пишет The Washington Post. Перед встречей сотрудники аппарата снабдили Трампа информационными материалами примерно на 100 страниц, ориентированными на изложение жесткой позиции в отношении России, но президент проигнорировал большую их часть, сказал изданию информированный источник. Советники осветили разные вопросы, от аннексии Крыма Россией до ее вмешательства в выборы в США, но Трамп "принял решение в ходе игры" проводить саммит по-своему", говорится в статье. Издание приводит и другую точку зрения: неназванный "высокопоставленный сотрудник Белого дома оспорил мнение, что президент действовал в одностороннем порядке, и сказал, что в дополнение к материалам отчетов у того были многочисленные совещания с высокопоставленными сотрудниками администрации в порядке подготовки к саммиту". "По словам дипломатов, осведомленных о дискуссиях, накануне встречи с Путиным сотрудники Белого дома много раз говорили европейским союзникам: "Не волнуйтесь", между Путиным и Трампом не будет заключено никаких соглашений, не будет дано никаких тайных обещаний, которые могли бы угрожать балансу сил в Европе. Они также говорили, что текст заявления, принятого на саммите, будет кратким и неконкретным. Но сотрудники не могли дать сходные заверения насчет пресс-конференции на саммите, которая транслировалась в прямом эфире", - отмечают журналисты. "Президент Трамп, радостно нарушающий нормы президентского поведения, в Хельсинки зашел так далеко, как не заходил ни один из его предшественников. Он поставил объяснения лидера враждебной страны выше выводов, сделанных его собственными спецслужбами", - ужасается Марк Лэндлер, обозреватель The New York Times. Трамп "напал на соотечественников и институты своей страны". "Вместо того чтобы бросить вызов Путину, противнику с тщательно документированной историей злонамеренных действий в адрес США, он хвалил его без удержу", - утверждает Лэндлер. Временами поведение Трампа было таким дезориентирующим, что Путину пришлось попытаться смягчить удар. "Когда репортер спросил, возражал ли Трамп против аннексии Крыма Россией в 2014 году, Путин ответил, что, разумеется, американский президент возражал. Трамп молча стоял рядом, - передает автор. - Когда другой репортер спросил, с какой стати Трамп должен верить заверениям Путина, что Россия не вмешивалась в американские выборы, российский президент ответил: "С чего Вы взяли, что президент Трамп мне доверяет, а я ему в полной степени доверяю? Он защищает интересы Соединенных Штатов Америки. Я защищаю интересы Российской Федерации". "Путин ясно дал понять, что хотел победы Трампа на выборах", - пишет Лэндлер и цитирует слова российского президента: "Да, хотел. Потому что он говорил о нормализации отношений с Россией". "И все же в ответ на самый, возможно, тревожный вопрос - есть ли у России компрометирующие материалы на американского президента? - Путин не сказал ничего утешительного для Трампа", - пишет автор. Он лишь заметил, что "сотни американских бизнесменов приезжают в Россию каждый год". "Вы думаете, мы по каждому организуем оперативную работу и собираем компромат?" - сказал Путин. "Сочный поцелуй, подаренный Трампом Путину, скрепил новый мировой порядок", - пишет автор статьи в Politico Кристофер Каделаго. На обратном пути после недельной поездки в Европу Трамп выставил друзей Америки как ее "врагов" и представил Россию, бывшую супердержаву, о которой его предшественник снисходительно отозвался как о слабеющем региональном игроке, как имеющую достаточную значимость, чтобы быть соперником США, говорится в статье. Уважение президента США к Путину резко контрастировало с его все более жесткими заявлениями в адрес Европы, которые расшатывают международный порядок до пока что неясной степени, считает автор. Похожие события разыгрались в прошлом месяце в Сингапуре, когда Трамп покинул саммит G7 ради встречи с Ким Чен Ыном, которого он назвал "крутым" и "очень умным". Выговор Трампа в ходе его последнего визита так задел Германию, что ее министр иностранных дел заявил, что у него нет другого выбора, кроме как поверить, что Европа больше не может рассчитывать на президента США и должна начать еще больше опираться на собственные ресурсы, отмечает автор статьи. Трамп в понедельник обвинил американскую "глупость" за исторически напряженные отношения с Россией и осудил расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы, назвав его "фальсифицированной охотой на ведьм". "Это означает, что президент США, кажется, проявляет больше доверия к заявлениям Владимира Путина, чем к заявлениям своих разведчиков, правоохранительных органов и органов национальной безопасности", - прокомментировал заявления Трампа на саммите Кристофер Пребл, вице-директор Cato Institute (Вашингтон). При этом Пребл призвал скептиков не сбрасывать со счетов возможные долгосрочные выгоды для отношений США с Россией, а не с Европой. Также по теме: Сирия и Иран в центре переговоров между Трампом и Путиным (Le Figaro) Почему европейцы снова должны испытывать страх (Süddeutsche Zeitung) Трамп показал миру, что он лакей Путина (The New York Times)